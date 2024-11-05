Курс на омоложение. Обновленная мужская сборная России готовится к турниру в Могилеве

Дебют будет и для главного тренера национальной команды.

Мужская национальная команда по гандболу начала сбор на подмосковной базе в Новогорске в преддверии международного турнира в Могилеве. В Белоруссию подопечные Льва Воронина отправятся 6 ноября, где пройдут матч основных сборных, а также встречи с молодежными командами двух стран.

Тренерский штаб вызвал на турнир 18 игроков.

Вратари: Денис Заболотин («Мешков Брест»), Дмитрий Корякин («Динамо Астрахань»), Иван Шаров («Динамо-Сунгуль»).

Левые крайние: Дмитрий Ионов (ЦСКА), Донат Морозов («Чеховские медведи»).

Правые крайние: Андрей Волхонский («Пермские медведи»), Анатолий Филиппов («СГАУ-Саратов»).

Линейные: Александр Ермаков, Виктор Фурцев (оба — «Чеховские медведи»), Никита Кашников (СКИФ), Роман Царапкин (ЦСКА).

Правые полусредние: Антон Аксюков («Чеховские медведи»), Андрей Беляев («Виктор»), Дмитрий Киселев («Зенит»).

Левые полусредние: Кирилл Акрамов («Чеховские медведи»), Илья Белевцов (ЦСКА).

Разыгрывающие: Александр Аркатов («Динамо-Сунгуль»), Савелий Шалабанов (СКИФ).

Изначально в списке были Егор Кочура и Евгений Дземин, но по медицинским показателям они не смогли присоединиться к команде. Им на замену были вызваны Донат Морозов и Кирилл Акрамов.

Фото Василий Пономарев/ФГР

Сборная новичков

Первое, что бросается в глаза, глядя на состав, — большое количество новых и молодых игроков. У многих гандболистов в текущем составе эти матчи будут первыми в национальной команде. Также предстоящие поединки станут дебютными для Льва Воронина в статусе главного тренера сборной. Олимпийский чемпион раньше уже работал в национальной команде, но в роли помощника Дмитрия Торгованова.

— Конечно же, волнение присутствует, но не в таком объеме. Это не чемпионат мира и не чемпионат Европы, а в первую очередь товарищеские игры, — объясняет Воронин. — Тем не менее очень интересно, как мы себя покажем с учетом наших сегодняшних кандидатов. Для многих из нас было удивительным, что в графе «Выступления за национальную сборную», по-моему, у десяти человек стоит ноль. У нас достаточно много новых ребят, для которых это будет тоже проба пера.

— Это курс на омоложение?

— Да. Он в любом случае необходим. Хорошо, что у нас эти ребята, которые заявлены в состав, поднялись из юниорских и молодежных сборных. Они прошли все этапы. Это говорит о том, что у нас и тренеры работают, и выхлоп игроков все равно присутствует.

Самым возрастным игроков нынешней сборной стал правый полусредний «Зенита» Дмитрий Киселев, которому в этом месяце исполнится 30 лет. Для самого Дмитрия такая роль оказалась немного непривычной, ведь кажется, недавно он был в команде самым молодым.

«Мы пообщались перед началом сбора со Львом Геннадьевичем, постараемся выполнить установку. Разговаривали больше о тактических взаимодействиях, чтобы где-то подсказать молодым ребятам, научить их, что-то посоветовать. Я самый старший на этом сборе. Дядька-старожил. На эту тему посмеялись с начальником команды. Вроде недавно приезжал и сам был молодой, а тут уже самый старший оказался», — с улыбкой рассказывал Киселев.

Капитаном же сборной был назначен другой опытный игрок — Александр Ермаков из «Чеховских медведей».

Фото Василий Пономарев/ФГР

В ожидании Рождества

Федерация гандбола Белоруссии планировала пригласить на турнир в Могилев и другие сборные. Речь шла о Бахрейне, Иране и Китае. Однако по различным причинам эти команды не смогли принять участие. В результате к турниру решили подтянуть молодежные сборные.

— Некоторые ребята говорят, что лучше бы было сыграть серию из трех матчей с Белоруссией, а не с молодежными командами.

— Если говорим со стороны опытных ребят национальной сборной, это да. Если мы говорим в плане получения опыта для молодежных сборных, то для них очень важный турнир. Так как это у нас первое окно, то впереди еще практически весь сезон. Мы в любом случае будем проводить и свой рождественский турнир, где прорабатываем приглашение иностранных команд. У нас есть окно в марте и в мае. Поэтому возможности для игр с основными сборными существуют.

— Какие варианты на рождественский турнир?

— Ведем переговоры со сборными нескольких стран, но окончательного списка пока нет.

Первый матч турнира пройдет 7 ноября, в котором основная сборная России сыграет с молодежной. Начало встречи в 15.00 по московскому времени.