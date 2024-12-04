Валерия Маслова: «Без сборной России не скучают только прямые конкуренты»

Российская гандболистка — о возвращении в национальную команду, адаптации в Будапеште и многом другом.

Женская сборная России впервые за пару лет собралась почти оптимальным составом — на товарищеские матчи с Белоруссией штаб команды вызвал почти всех европейских легионеров, включая Анну Вяхиреву, Дарью Дмитриеву и Валерию Маслову. Последняя, наделав в прошлом году шуму в Европе, перешла в один из ведущих клубов Старого Света — венгерский «Ференцварош».

На первый матч с Белоруссией вышли на эмоциях

— В России я не была с лета, а в сборной — примерно два года, и было очень приятно получить вызов, — начала Маслова. — Эмоции только положительные. Я скучала по родине и по Москве. Она мне очень нравится, особенно в преддверии новогоднего сезона, когда устанавливают все эти украшения, подсветку. И было очень здорово погулять по городу. Что касается сборов, то очень полезно поработать с девчонками, посмотреть, кто сейчас в составе команды. Понятно, что всех знаешь, но с кем-то в сборной еще не пересекались, потому что обойма за последние пару лет сильно обновилась. Состав сейчас действительно был интересный, много разноплановых игроков. И очень хорошо, что много молодежи, это хороший задел на будущее и одновременно пространство для роста.

— Два матча в Минске — две крупных победы (43:21 и 34:18). Показалось, что после первой в легком шоке была даже главный тренер Людмила Бодниева.

— Первый матч мы провели хорошо, потому что все были голодные до международных матчей. Вышли на эмоциональном подъеме. А вот Белоруссии, как отмечала и Людмила Валериевна, не удалось показать свою лучшую игру. Понятно, что у нас сейчас состав покруче, возможностей и сил больше. Вторая встреча получилась не то что бы хуже, но тяжелее. И соперницы сделали выводы, и вратарь им помогла, и мы уже подустали, ошибок стало побольше. Но в целом мне матчи очень понравились — все получили время, игра смотрелась, было интересно.

— С Белоруссией мы проводим матчи уже третий год. Выступая в Европе, чувствуете, что по сборной России там соскучились?

— Знаю, что многие игроки говорят, что на международной арене нас не хватает, что старты без России немного другие и команда такого уровня должна быть в числе участников. Так же считают и болельщики. Не могу с ними не согласиться, ведь российский спорт — очень важная часть мирового. Без нас не скучают, пожалуй, только прямые конкуренты (смеется).

Дарья Дмитриева и Валерия Маслова. Фото соцсети

Рассказала Вяхиревой, где в Бресте магазин с российскими продуктами

— Летом вы сменили французский «Брест», где провели сильный сезон, на «Ференцварош». Уже освоились в венгерском клубе?

— Адаптация идет полным ходом. В «Бресте» этот процесс занял меньше времени, потому что я до этого уже отыграла год во Франции за «Метц» и знала местный чемпионат. Там нужно было только влиться в коллектив, где и без меня было много новичков. В Венгрии нужно привыкать и к команде, и к абсолютно другому чемпионату и стилю игры, и к стране, и к менталитету. В этом плане сезон, конечно, тяжелее предыдущего. Но, как я всегда говорю, смена обстановки — всегда опыт, рост как личности, который принесет плоды в будущем. И нынешняя ситуация не исключение. Да, тяжело, но оказаться здесь круто, ведь «Ференцварош» — это большой клуб с богатой историей и традициями. Здесь, например, очень большое влияние имеют болельщики. И приятно чувствовать себя частью чего-то большого. Это дает дополнительную мотивацию.

— Привыкать к новому месту проще от того, что здесь есть целая группа отлично знакомых вам игроков? С Дарьей Дмитриевой и Драганой Цвийич вы играли в ЦСКА, с Андреа Лекич — в «Будучности».

— Да, конечно, приятно, когда вокруг свои девчонки. С Дашей мы вообще можем говорить по-русски, это дополнительная коммуникация, которая облегчает работу. Здорово, что можно обсуждать вопросы с человеком, у которого похожий менталитет и взгляд на гандбол. Цвийич — настоящая душа компании, всегда готова тебя выслушать. А Лекич помогала мне еще в Черногории, и мне очень приятно снова оказаться с ней в одной команде. Она большой игрок, и приятно слышать, когда она говорит: «Вижу, как ты выросла с того момента».

— В «Бресте» вас сменила Анна Вяхирева — успели с ней это обсудить на сборах?

— Да, сейчас открою небольшой секрет. Аня очень скучала по сырникам и другой русской еде. А я рассказала, где в Бресте магазин с нашими продуктами. Там можно купить масло, майонез, пельмешки, творог, икру, сыр «косичка», пряники, шоколад «Аленка» и так далее. Она обрадовалась и говорит: «Что же ты раньше молчала?» «А меня и не спрашивали», — отвечаю (улыбается).

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В «Ференцварош» приехала за победами

— На вашей позиции правого полусреднего в «Ференцвароше» играет Катрин Клуйбер — одна из лидеров команды и сборной Венгрии. Готовы были к конкуренции и довольны ли сейчас своим местом в составе?

— Знаете, я не очень люблю слово «конкуренция» в этом значении. Мы работаем вместе, побеждаем вместе, делаем общее дело. Я не хочу ни у кого в команде ничего отбирать. Понятно, что Клуйбер — классный игрок, своя воспитанница, которая выросла в клубе. Но я знала, на что иду. У нас много классных игроков, и нужно, чтобы мы все двигали «Ференцварош» вперед. Здесь на каждой позиции, не только моей, по две-три гандболистки — у кого-то в данный момент получается лучше и времени на площадке больше, у кого-то наоборот. Но ситуация быстро меняется. Не могу сказать, что чем-то недовольна. Я пришла сюда за победами.

— В бытовом плане все хорошо?

— Мне кажется, что привыкать к Будапешту как городу мне оказалось намного легче, потому что мне он напоминает родной Ростов-на-Дону. Даже не знаю, почему точно. Может, по размерам и тому, как тут все функционирует. Все-таки я выросла в большом городе, миллионнике. И здесь мне нравится, Будапешт очень красивый — особенно когда едешь на машине вечером, кругом огни. И всегда можно выйти, прогуляться. Не зря же город очень любят туристы. А вы бы знали, какие здесь новогодние ярмарки — всем рекомендую. А еще погода мне очень нравится. Главный и единственный минус — пробки, которые возникают непредсказуемо. Вдруг могут случайным образом встать две улицы, именно по которым вам нужно проехать, а объезда нет. Поэтому всегда нужно выезжать заранее, почти как в Москве. Это немного раздражает, ведь я последние годы жила в небольших городах — Подгорице, Метце, Брест. В Бресте вообще можно пешком куда угодно дойти. Там даже трамвайная линия одна, через весь город. А здесь порой в центре легче на самокате.

— Знаменитые купальни с термальной водой уже оценили?

— Представляете, я все хочу туда попасть, но никак не дойду. Зато уже посетила, наверное, все возможные магазины и торговые центры. Потому что, как я уже признавалась, я шопоголик. Мне уже надо кошелек зашивать (смеется). А то невозможно — выходишь в центр, а там все такое красивое, что домой всегда несу два-три пакета с покупками. Даже с тем, что, в принципе, и не очень нужно было.

Фото Global Look Press

В будущем хотела бы вернуться в «Ростов-Дон»

Надо отметить, что свои вопросы Валерии подготовили не только мы. Перед матчами с Белоруссией ФГР провела конкурс среди болельщиков, победители которого, помимо подарков, получили право задать Масловой по три вопроса. Вот что хотела узнать Елизавета Бальбот из Волгограда, выигравшая клубный шарф «Ференцвароша».

— Хотелось бы еще поехать в составе сборной России на международные турниры?

— У меня есть бронза ЧМ-2019 в Японии и участие в Евро-2020 в Дании, и конечно, список хочется дополнить. Международные старты — всегда огромный опыт. За крупными турнирами следит весь гандбольный мир, поэтому в них хочется участвовать всегда, при любой возможности. Петь гимн, смотреть, как поднимается российский флаг, защищать честь страны. Надеюсь, что все это в моей карьере еще будет. Не хотелось бы делать какие-то предположения насчет сроков — сейчас очень нестабильная ситуация, от игроков ничего не зависит в этом плане. Знаю, что глава нашей федерации Сергей Шишкарев ведет диалог с ИГФ и ЕГФ, и хочется верить, что через четыре года мы поедем на Олимпиаду.

— Нравится ли вам играть в «Ференцвароше» и почему?

— Да, нравится обстановка на тренировках. И то, что специалисты по физподготовке, с которыми я работаю уже много лет, тоже подписали контракты с клубом. У меня здесь почти идеальные условия, два равноценных состава — невозможно недорабатывать, нужно показывать свои возможности тренерам на каждом занятии, и за счет этого ты постоянно растешь. И в физическом плане, и в гандбольном, и в ментальном. Такая профессиональная среда, в которой остается только развиваться. Ведь гандбол быстро меняется, акценты с технической стороны смещаются на «физику». Нужно уметь постоянно адаптироваться и прогрессировать.

— Хотели бы в дальнейшем вернуться в российский чемпионат?

— На данный момент европейская арена мне идеально подходит, и в ближайшей перспективе возвращение представить сложно. Но в будущем мне бы хотелось еще сыграть за «Ростов-Дон», который занимает отдельное место в моем сердце. Приехать в него уже зрелой гандболисткой. Но когда это произрйдет, сложно сказать.

Фото Global Look Press

А 12-летнюю Полину Гейман из Москвы, которая выиграла игровую футболку Масловой, интересовали совсем другие темы.

— Как вы пришли в гандбол и почему выбрали именно этот вид спорта?

— Я начинала в спортивном центре «Олимп» в Ростове-на-Дону, где по сей день тренируется команда «Ростов-Дон». А предыстория смешная: еще в 4 года меня привели на акробатику, потому что я была очень координированным ребенком. Сильная, гибкая, у меня все получалось, через какое-то время я уже занималась с ребятами на три года старше. А потом как-то раз на наши занятия пришли мои родители. Тренер, как только увидела маму с папой, сказала им: «Ребенок у вас будет очень высокий, перспектив в акробатике нет, забирайте ее из секции». Тогда родители стали искать вид спорта, где большой рост будет преимуществом. Сначала думали над баскетболом или волейболом, но бабушка и дедушка справедливо решили, что в нашем городе эти виды спорта не так развиты, нет хорошей школы. И остановились на гандболе.

— Кто был вашим первым тренером и чему он вас научил?

— Заслуженный тренер России Любовь Чижмакова, которая также вырастила, например, Галину Габисову. Когда меня привели на просмотр, у нее набор моего возраста был только через год. Но Любовь Ивановна посмотрела на меня и предложила, чтобы я потренировалась с детьми более старшего возраста. Так я у нее и осталась, она научила меня в гандболе почти всему, что я умею на данный момент. Любовь Ивановна и мой дедуля — те, кто помогал мне развить бросок. Мне многие говорят, что моя фишка в том, что у броска очень высокая верхняя точка, рука идет прямо, я сильно вытягиваюсь. А еще меня научили думать на площадке, заложили моральный стержень. Надо сказать, что в детстве у меня был довольно тяжелый характер, но тренер нашла ко мне правильный подход.

— Соперничество с какой командой для вас было самым сложным за карьеру?

— Сложно выделить конкретный матч или игрока. Но, пожалуй, для меня всегда особняком стояли встречи с «Дьером». Когда я только росла, это была величайшая команда, в которую съезжались лучшие игроки. Они выигрывали одну Лигу чемпионов за другой (пять раз в период с 2013 по 2019 годы. — Прим. «СЭ») и всегда были на слуху. Наверное, это и сформировало мое особое отношение ко встречам с «Дьером». Конечно, многое поменялось. Но я до сих пор помню, как с «Метцем» победила «Дьер» в гостях, и для соперниц это было первое домашнее поражение в Лиге чемпионов за семь лет! А когда в прошлом сезоне с «Брестом» забрали у «Дьера» выездную ничью, это тоже было для меня большим событием. В такие моменты испытываешь большую гордость за себя и за команду.