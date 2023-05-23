Трофеи для Новокузнецка и Глазова, праздник для всех

Первый Весенний кубок ФГР с успехом прошел в Кемерове.

Когда в ноябре прошлого года в Абрау-Дюрсо только завершился первый в истории Осенний кубок ФГР для детских команд, генеральный директор федерации Лев Воронин пообещал «СЭ», что турнир станет традиционным и будет проходить дважды в год. Прошло шесть месяцев, и участники уже Весеннего кубка прибыли в столицу Кузбасса.

В турнире вновь выступили 12 команд из игроков 2011-2012 годов рождения — по шесть среди мальчиков и девочек. При рассмотрении заявок в федерации по-прежнему ориентировались на регионы, где нет команд элитного дивизиона чемпионата России. Все расходы, кроме проезда команд к месту проведения турнира, по традиции взяла на себя ФГР.

Ультрасовременная арена

Все началось с торжественной церемонии открытия, на которой присутствовали генеральный директор ФГР Лев Воронин, министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус и другие официальные лица. А затем ребят и девчат ждали напряженные матчи.

— Опыт проведения Осеннего кубка очень нам помог, мы старались сделать как минимум не хуже, — сказала начальник отдела спортивных мероприятий и специальных проектов ФГР Алина Князева. — На этот раз мы максимально приблизились к стандартам профессиональных турниров, даже к международному уровню. Дети были в восторге, потому что у нас были трансляции матчей с нескольких камер, фотографы и пресс-баннеры. Начальник отдела детско-юношеского гандбола ФГР Анастасия Слащук четко организовала работу арбитров и координировала все вопросы, касающиеся спортивной составляющей.

По словам Князевой, когда ребята только попали на ультрасовременную «Кузбасс Арену», они буквально кричали от радости. Помимо главной чаши, дворец располагает полноценным залом игровых видов спорта. Поэтому матчи Весеннего кубка проходили параллельно сразу на двух площадках. В ходе турнира каждая из команд имела возможность несколько раз сыграть на основной арене.

— Мне довелось поиграть на самых разных аренах, в том числе европейских, и кемеровский дворец для меня однозначно входит в топ-3, — отмечает спортивный директор ФГР Дмитрий Бочарников. — Для игровых видов спорта, в том числе и для гандбола, он просто идеален.

Идеальной оказалась и организация. Пребывание участников на арене постарались сделать максимально комфортным, их повсюду сопровождали волонтеры и персонал.

— Могу отметить высокий профессионализм всех служб, — говорит Князева. — Не было ни одной накладки, все прошло на высшем уровне. На все наши вопросы быстро реагировали и находили ответы. Хочу от лица ФГР поблагодарить главу региональной федерации Елену Беланову за огромную помощь в организации.

Ждем следующего турнира

В таких условиях детям оставалось только показать свое мастерство. У юношей всю турнирную дистанцию без поражений прошли представители удмуртского города Глазова, а среди девушек сильнее всех оказались хозяйки площадки из Новокузнецка.

— В последнее время мы стараемся расширять нашу географию, — напоминает Бочарников. — Например, на Весеннем кубке была команда из Южно-Сахалинска. В этом регионе только в прошлом году была создана федерация гандбола, но они уже планомерно ведут работу, проводят соревнования и собрали команду. Ребята с каждой игрой прибавляли, и их игрок Александр Анисимов даже попал в символическую сборную турнира.

Для юных спортсменов была подготовлена и культурная программа. В выходной для них организовали экскурсию по городу, а также мастер-классы с участием двукратной чемпионки мира Марии Сидоровой и Дмитрия Бочарникова. За полтора часа они показали немало упражнений и дали практические советы.

— Ощущения изумительные, волшебная атмосфера, — отметил Бочарников. — Дети просто заражают энтузиазмом — мы с Машей не просто зарядились энергией, но и вспомнили себя в их возрасте. Это настоящий праздник для ребят.

А на следующий день, после полуфиналов, Мария и Дмитрий провели семинар для тренеров. Очень долго объясняли различные нюансы, упражнения, занятия, затем ответили на вопросы, которые были у каждого из специалистов. Разочарованным не остался никто.

— Интерес к турниру по сравнению с осенью только возрос, — говорит Бочарников. — Сарафанное радио отлично работает, и уверен, что на следующий Осенний кубок желающих попасть в число участников станет еще больше. Где он пройдет? Давайте пока оставим это в секрете, чтобы была интрига.

А турнир на Кузбассе, вполне возможно, станет ежегодным — такую идею ФГР уже обсудила с региональными властями.