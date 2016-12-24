Сергей Шишкарев: "Задача мужской сборной России - выход в полуфинал чемпионата мира"

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев отметил, что мужская сборная не имеет права выступить плохо на чемпионате мира, который с 11 по 29 января пройдет во Франции. По его словам, задача-минимум на этот турнир - попадание в полуфинал. Соперниками россиян по групповому этапу станут команды Японии, Франции, Польши, Бразилии и Норвегии.

- 2016-й стал годом женской сборной России, которая завоевала золотые медали на Олимпийских играх, - приводит пресс-служба ФГР слова Шишкарева. - И мы в пятницу презентовали книгу, посвященную нашей команде и ее золотому успеху. Это замечательное, красивое подарочное издание, которое стало настоящим украшением исторической победы. Но нам нужно двигаться дальше, смотреть в будущее. Впереди чемпионат мира во Франции, и мне бы хотелось, чтобы у нас появилась еще одна книга, только теперь об успехе мужской сборной России.

Я думаю, что все игроки команды прекрасно понимают, где находятся, и осознают меру ответственности накануне чемпионата мира. Если кто-то этого не понимает, то останется дома, без турнира, а остальные будут работать, вкалывать для достижения результата. Все взрослые люди, молодых игроков, дебютантов нет, и все должны понимать, что нас ждет очень важный, очень ответственный турнир. Наши цели на чемпионат мира? У мужской сборной России нет права выступить так же, как два года назад в Катаре. Задача на мировое первенство – выход в полуфинал, задача-максимум - место в призовой тройке.