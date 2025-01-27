Где в новом сезоне будет играть лучший бомбардир КХЛ Ливо? Кто из молодых звезд собирается в НХЛ? Инсайды от Хайруллина

Новый выпуск традиционной рубрики корреспондента «СЭ».

1. Дедлайн в КХЛ закрылся еще месяц назад, но чем ближе конец сезона, тем больше слухов будет о том, куда главные звезды лиги отправятся в межсезонье. Естественно, один из главных свободных агентов на рынке — канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо, который с большим отрывом лидирует в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Главным претендентом на Ливо можно назвать «Авангард», который готов предложить шикарные условия легионеру. Но до окончания сезона Джош не будет принимать решение о том, где продолжить карьеру.

2. Важная роль в том, что Ливо после прошлого сезона остался в Уфе, принадлежит главному тренеру «Салавата» Виктору Козлову. С большой долей вероятности он при любом исходе плей-офф останется на своем посту. Следовательно, у уфимцев снова будут шансы сохранить Ливо. Но финансовые проблемы клуба могут в этом помешать. По моей информации, Джош болезненно реагирует на любые задержки в зарплате — в отличие, например, от того же Александра Хмелевского.

3. На минувшей неделе одним неограниченно свободным агентом ближайшего лета стало меньше. Четвертый бомбардир регулярки Кирилл Пилипенко еще на сезон продлил контракт с «Северсталью». По информации «СЭ», 28-летний форвард заработает за год 45 миллионов рублей. В условном «Авангарде» он мог претендовать на большую зарплату, но решил не менять команду, в которой ему доверяют и все получается. Главный тренер череповчан Андрей Козырев остается, велика вероятность продления контракта и с партнером Пилипенко по ударному звену Данилом Аймурзиным. Так что для Кирилла создаются максимально комфортные условия.

Кирилл Пилипенко и Остин Вон. Фото ХК «Северсталь»

4. «Северсталь» тем временем вышла на второе место в Западной конференции. Но переоценивать это достижение я бы не стал: разрыв между второй и седьмой строчкой на Западе минимальный. Да и соперник в первом раунде в любом случае будет очень серьезный. В кубковые перспективы череповчан не особо верю: в плей-офф команда, которой запрещаются силовые приемы, а броски лучше не блокировать, чтобы не подвергать себя риску травм, вряд ли способна добиться чего-то серьезного. На первый план выходят характер и упорство, а та красота, что проходила в регулярке, уже не так актуальна.

5. Аймурзин отказывается от поездки в Северную Америку, а вот сразу несколько молодых игроков отправляются за океан. Про отъезд Шабанова, Демидова и Никишина «СЭ» уже писал, а уже в начале этого года стало известно, что в «Юту» поедут игроки «Локомотива» — защитник Дмитрий Симашев и нападающий Даниил Бут. Шансы обоих сразу закрепиться в основном составе «Койотис» оценивал бы сдержанно, но перспективы у обоих неплохие — в ярославском клубе оба показывают приличный прогресс.

6. Интерес двух клубов НХЛ к еще одному форварду «Локомотива» Степану Никулину удивителен. Он, конечно, яркий нападающий, но в своей команде явно не на первых ролях. И это тот случай, когда не стоит ждать чудес за океаном — можно только потерять годы в минорных лигах.

7. А вот Максим Березкин прогрессирует так мощно, что «Эдмонтон» должен всеми силами уговаривать его не оставаться в «Локомотиве», а попробовать свои силы в Северной Америке. Контракты сразу четырех основных нападающих «Ойлерз» (Перри, Скиннер, Браун, Капанен) истекают этим летом, и перспективный россиянин должен стать им качественной заменой. На фоне в целом ровного состава «Локомотива» не принято выделять кого-то, но габаритный и при этом техничный Березкин за океаном точно не затеряется.

8. Еще один игрок, который может пополнить систему «Эдмонтона» — защитник «Ак Барса» Никита Евсеев. Когда он только заходил во взрослый хоккей еще при Олеге Знарке, высокий потенциал бросался в глаза. Но Зинэтула Билялетдинов быстро зачехлил защитника, и, кажется, Евсеев застопорился в развитии. В нынешнем сезоне его чаще всего заявляют седьмым игроком обороны — в среднем он проводит на льду чуть меньше девяти минут. А ведь на следующий год Никита уже не будет лимитчиком. Так что продолжение карьеры в системе «Ойлерз» выглядит вполне логичным вариантом.

Илья Сафонов. Фото Global Look Press

9. «Чикаго» в последние годы занимается перестройкой, поэтому интерес к вновь заигравшему в «Ак Барсе» на высоком уровне Илье Сафонову вполне объясним. Вот только стоит ли ехать в «Блэкхокс» нападающему, который может получить первый по-настоящему большой контракт? В «Чикаго» все заточено на Коннора Бедарда и его развитие.

10. Похожая история и у еще одного нападающего казанцев Артема Галимова, который никогда особо не стремился в Северную Америку. Правами на него владеет «Анахайм», который сезон за сезоном продолжает ребилд. Галимов же проводит первый по-настоящему яркий сезон за последние годы. И чтобы полноценно раскрыться, ему нужно место в топ-6 и максимально возможное игровое время, первая спецбригада большинства. Готовы ли ему это предоставить в «Дакс» — большой вопрос.

11. Наверняка потеряет двух своих топовых талантов и «Магнитка». Нападающий Данила Юров мог ехать в «Миннесоту» еще после прошлого сезона, но справедливо решил, что один сезон в КХЛ ему не помешает. Пример одноклубника Никиты Гребенкина, у которого не получилось пока закрепиться в «Торонто», показывает, что Юров не зря остался. Да, нынешний сезон у него не настолько хорош по статистике, но Данила прибавил в мощи, игре на вбрасываниях и без шайбы. В основу «Уайлд» он должен заходить сразу.

12. Чуть более тонкая ситуация у самого ценного игрока прошлого плей-офф КХЛ Ильи Набокова. Конечно, вряд ли в «Колорадо» сразу задвинут всех вратарей на второй план и сделают россиянина безоговорочным номером один, но примеры Сорокина, Василевского и даже так и не получившего место первого номера в СКА Шестеркина показывают, что путь к признанию может и не затягиваться. А в том, что Набоков — талант не меньшего уровня, сомнений у меня никаких нет.

13. В Северную Америку на днях отбыл защитник Тревор Мерфи, но причина у него трагичная — умер его отец. На игру «Сибири» Мерфи оказывает ключевое влияние, он с большим отрывом лидирует в списке лучших бомбардиров-защитников. Без него новосибирцы уже уступили в Астане одному из аутсайдеров «Барысу». Да, отрыв от преследователей у занимающих восьмую строчку сибиряков есть, но если Мерфи пропустит еще несколько матчей, конкуренты могут приблизиться.

Тимур Ахияров. Фото Global Look Press

14. В матче против «Ак Барса» в Казани с не лучшей стороны отметился защитник «Сибири» Тимур Ахияров — после финальной сирены он показал неприличный жест фан-сектору соперника. Лига в итоге оштрафовала Ахиярова — согласно Дисциплинарному регламенту, штраф составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Решение верное: можно сколько угодно сетовать на провокации с трибун, но профессиональные спортсмены должны не реагировать на такое. Александра Радулова, например, освистывают практически в каждом городе, но он себе подобного не позволяет.

15. «Лада» какое-то время продолжала активно бороться за место в восьмерке, но сейчас очевидно, что роль ушедших Джозефса, Сафина и особенно Подъяпольского была чрезвычайно важна. Тольяттинцы отстают все больше, а поражение в Нижнекамске вдвойне критично — уступив «Нефтехимику», «Лада» пропустила его вперед.

16. СКА после неудачного матча против московского «Динамо» (3:5), когда упустил преимущество в три шайбы, сумел обыграть «Салават Юлаев» (3:2). И одним из главных впечатлений этого матча стала игра вратаря армейцев Артемия Плешкова. Понять, кто считается номером один в СКА, нереально: Заврагин, Мойсевич и Плешков сменяют друг друга постоянно. Но если Артемий продолжит так играть, то из обоймы не выпадет.

17. А вот капитан армейцев Александр Никишин ближайшие матчи своей команды точно пропустит. Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов грубо встретил соперника и при этом почему-то не был никак наказан. Никишин продолжил игру, но обследование выявило у него сотрясение мозга. По предварительным прогнозам, защитник пропустит как минимум пару недель — рисковать в этой ситуации крайне нежелательно.

18. Игра Сергея Толчинского в этом сезоне откровенно разочаровывает — некогда одна из главных звезд лиги порой даже не попадает в состав СКА. В матче с московским «Динамо» Толчинскому вообще катастрофически не везло — он не принес пользы атаке, привез пятый гол в ворота СКА, а спасая их, получил удар клюшкой от одноклубника Валентина Зыкова. Как результат — перелом носа.

Тони Деанджело. Фото Global Look Press

19. Американский защитник Тони Деанджело недолго был без команды после расставания со СКА — его подписал «Айлендерс» до конца сезона. На удивление, уже в первом матче за новую команду Деанджело сыграл 25 минут. Такое игровое время обусловлено травмой ключевого защитника Добсона, но в любом случае подобное доверие игроку, не нашедшему варианты в НХЛ перед сезоном, удивительно. В КХЛ он выглядел здорово в атаке и настолько же плохо в обороне — посмотрим, как проявятся его качества в «Айлендерс».

20. Не удивлюсь, если летом попытку вернуться в НХЛ предпримет форвард «Амура» Александр Гальченюк. В России практически любой топ-клуб даст ему приличный контракт, а вот еще раз напомнить о себе за океаном шанса уже может не быть. Хабаровчане неплохо цепляются в последних матчах, и Гальченюк выглядит очень уверенно.

21. Карьера нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко развивается за океаном очень стремительно: он входит в топ-20 лучших бомбардиров лиги и лидирует по показателю «плюс-минус». Удивительно, но даже в России его успехам долгое время не придавали особого значения. Сейчас же Марченко набирает больше очка за матч и вполне способен затащить свою не самую сильную команду в плей-офф.

22. Вратарь Сергей Мурашов пока не добился таких успехов, но он постепенно поднимается в системе «Питтсбурга». В лиге Восточного побережья мало кому из вратарей удается играть стабильно классно — обороняться там никто не любит. Но Мурашов проявил себя и заслужил вызов в АХЛ, где уже успел удачно сыграть. В «Пингвинз» нет звездных вратарей, так что перспективы российского голкипера выглядят неплохо. Впрочем, для начала нужно стать основным в фарм-клубе.

23. Максим Цыплаков получил неоправданную дискалификацию от лиги на три матча, но после ее отбытия не вернулся в состав «Айлендерс». Непонятно, что таким решением хотел показать главный тренер Патрик Руа, но российский форвард играл полезно. Дебютным сезоном Цыплаков может быть доволен, правда, только в том случае, если в ближайшем времени Руа все-таки вернет его в основу.