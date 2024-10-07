Что будет с Серебряковым? Как в ЦСКА отреагируют на 0:11? Что творится в «Барысе»? Инсайды от Хайруллина

Главные новости КХЛ и КХЛ — во втором выпуске новой авторской рубрики корреспондента «СЭ».

1. Вратарский вопрос в СКА — одна из главных тем минувшей недели. В игре против «Северстали» Роман Ротенберг снова сменил вратаря по ходу матча — Артемий Плешков после второй пропущенной шайбы уступил место Никите Серебрякову. Но именно позиции последнего крайне непрочны — по моей информации, в клубе давно недовольны игрой лучшего голкипера лиги сезона-2022/23, проигравшего борьбу за место в основе.

2. При этом и Плешков крайне нестабилен, но в клубе видят его прогресс и рассматривают в качестве стартового вратаря. Илью Набокова из «Металлурга» выменять не удалось, так что в СКА рассматривают и другие варианты усиления. Например, Джереми Смита из «Куньлуня» и опального канадца Картера Харта. Пока же в армейском клубе ждут восстановления 20-летнего белоруса Павла Мойсевича, который отлично дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне.

3. Одним из вариантов для Серебрякова точно стало бы московское «Динамо», которое испытывает еще большие проблемы с вратарями, чем СКА. Но против бело-голубых сработал регламент КХЛ: согласно новому правилу, «Динамо» может принять контракты не более трех игроков, у которых с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года действовали соглашения со СКА. Эти вакансии уже заняты Артемом Сергеевым, Игорем Ожигановым и Артемом Швец-Роговым. По моим данным, об этом в «Динамо» узнали, еще когда заинтересовались нападающим Эмилем Галимовым.

4. В воскресенье вечером появились новости о возможном переходе Серебрякова в ЦСКА, а вратаря армейцев Ивана Просветова — в московское «Динамо». Но их уже опровергли источники из обоих клубов.

Никита Гусев и Антон Слепышев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

5. Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин не стал скрывать, что в ближайшее время стоит ожидать трансферов от бело-голубых. Но пока лидеры команды на месте — не трогают ни О'Делла, которым интересовалась «Магнитка», ни зачахшего на старте сезона Уила. При этом потери у «Динамо» есть — был расторгнут контракт с нападающим Антоном Слепышевым, который должен был железно занимать место в топ-6. По моей информации, у Слепышева серьезные проблемы со здоровьем, и он может вернуться в команду уже в следующем сезоне.

6. Новый спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков пока только входит в курс дела и сделок не совершал. На фоне перемен в клубе магнитогорцы просто катком прошлись по московским командам — уничтожили ЦСКА (7:0) и уверенно переиграли «Спартак» (5:2). При этом очевидно, что магнитогорцам нужен второй вратарь — Никита Подскребалин и Александр Смолин совсем не выручают. Илье Набокову явно пригодится бэкап — по моей информации, им вполне может стать Дмитрий Шугаев из «Северстали». В Череповце он не проходит в состав, но когда в клубе главным тренером был Андрей Разин, он доверял Шугаеву.

7. Назначение Бирюкова кому-то может показаться странным, но это то, что должно помочь «Магнитке» стать лучше. Несмотря на успех в прошлом сезоне, работу Сергея Гомоляко сопровождали достаточно странные сделки вроде оффершита Данилу Башкирову, да и отношения с Разиным у него не сложились. С Бирюковым же проблем быть не должно: не так много в российском хоккее людей, у которых никогда ни с кем не было конфликтов. Евгений как раз из таких.

8. В ЦСКА после разгрома от «Магнитки» было невесело. Главный тренер Илья Воробьев пришел на пресс-конференцию почти спустя два часа после матча — странно, что в это время в пресс-центре был хоть кто-то, кроме охранников. Разбор полетов в раздевалке и тренерской не привел к уходу Воробьева — в клубе сохраняется доверие главному тренеру. Но после этого армейцы уже без особых шансов проиграли «Трактору» (0:4). Впереди у ЦСКА домашние матчи против «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста», и если в них не получится выиграть, то не стоит исключать громких кадровых решений в клубе.

Никита Серебряков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

9. Логично, что ЦСКА ищет варианты усиления вратарской линии, и интерес к Серебрякову понятен. Вот только и СКА в такой ситуации точно не будет просто так отдавать ценный актив. В ЦСКА активно изучают иностранный рынок, но он практически пуст.

10. Активно работают на трансферном рынке и в «Барысе». После того, как генеральный менеджер клуба Олег Болякин мощно выступил перед болельщиками и назвал Антона Бурдасова, Дамира Жафярова и Виктора Антипина «неликвидом», стоило ждать новых приобретений. Никита Сетдиков, Илья Хохлов, Станислав Бочаров — неплохие хоккеисты по меркам КХЛ, но неспроста же они были без работы до начала октября? И пока они не слишком помогают. Зато вот Бурдасов разыгрался.

11. «Барыс» выставил на драфт отказов двух нападающих — легионеров Чейса де Лео и Уэйда Эллисона, и это выглядит поспешным решением. Оба до этого сезона никогда не играли в КХЛ, и им необходимо время для адаптации. Но провальный старт сезона толкает руководство на непопулярные меры. В итоге получается, что в атаке «Барыса» остается два североамериканца — Майкл Маклауд и травмированный Коннор Смит. Можно ли на что-то претендовать с таким подбором да «неликвидными» Жафяровым и Бурдасовым?

12. А вот сразу два клуба Восточной конференции точечно и грамотно усиливаются по ходу сезона. «Нефтехимик» обменял нападающего Дмитрия Соколова в «Адмирал» на Сергея Шмелева, и этот трансфер выгоден для всех сторон. В системе Леонида Тамбиева во Владивостоке шикарно раскрылся не самый быстрый Даниил Гутик — Соколов также свой шанс получит. А Шмелев не должен испытывать такого давления в родном Нижнекамске и вряд ли останется без игрового времени в большинстве.

Райли Барбер. Фото Global Look Press

13. Также «Нефтехимик» подписал до конца сезона американского нападающего Райли Барбера — за достаточно скромные 20 миллионов рублей. Очень экономно, учитывая, что перед прошлым сезоном он приехал в «Барыс» за 55. Карьеру Барбера подкосил обмен в «Ак Барс» — в Казани он быстро выпал из состава, не смог влиться в коллектив и был расторгнут перед началом предсезонной подготовки. Но «Нефтехимику» Барбер должен помочь — у нижнекамцев есть дефицит креативных нападающих. Подписание американца и обмен Шмелева — еще две удачные сделки в копилку самого молодого спортивного директора лиги Антона Марчинского. До нынешнего сезона он работал в селекционном отделе нижнекамцев, а теперь получил повышение. Подписание Киселевича, Абросимова, Лещенко, да и даже молодого канадского защитника Профаки пока можно расценить со знаком плюс.

14. «Адмирал» же взял нападающего Никиту Сошникова, который уже успел дебютировать за приморцев. Последний топовый сезон он выдавал лет пять назад, когда в составе «Салавата Юлаева» забросил 27 шайб в регулярке. Не секрет, что у Сошникова непростой характер — он не задерживался больше двух лет ни в одном клубе. Но у Тамбиева все просто: если Сошников будет выполнять требования авторитарного тренера, то он будет играть. Если нет — надолго во Владивостоке не останется.

15. Предыдущий клуб Сошникова — «Трактор» — пока производит шикарное впечатление. Команда Бенуа Гру набрала шесть очков из шести возможных в московском выезде и вырвалась на первое место в Восточной конференции. Неделю назад я назвал командой без слабых мест «Локомотив», теперь то же самое можно сказать про «Трактор». Шикарно действуют в воротах Фукале и его сменщик Мыльников, надежна оборона, в атаке способно солировать каждое звено, а ярче всех выделяются Виталий Кравцов и Максим Шабанов.

16. Неожиданным инсайдом выстрелил в своем Telegram-канале эксперт «СЭ» Алексей Потапов. Он сообщил о том, что Шабановым и нападающим «Северстали» Данилом Аймурзиным интересуется «Эдмонтон». Ничего удивительного в этом нет — оба игрока уже считаются звездами в нашей лиге, к тому же достаточно молоды. Сомнения по поводу обоих примерно одинаковые — готовы ли они выдержать уровень топ-6 в НХЛ? От таких форвардов эффекта гораздо больше, когда они играют не в сдерживающих звеньях.

17. В ком нет сомнений, так это в Александре Никишине. Он пропустил начало сезона, но уверенно вернулся в состав, играет по 25 минут за матч и показывает себя абсолютно готовым защитником для первых двух пар «Каролины». После этого сезона он должен заменить в составе «Харрикейнз» Дмитрия Орлова, который с большой долей вероятности подпишется как раз в СКА.

Тони Деанджело. Фото ХК СКА

18. Фантастически пока выглядят статистические показатели американского защитника СКА Тони Деанджело — 7 (1+6) очков и «+8» в четырех матчах. Уровень игрока был понятен сразу, и американец выделяется на льду качеством передач и мышлением.

19. В НХЛ стартовал сезон, но матчи «Баффало» против «Нью-Джерси» в Праге могли вызвать интерес у кого угодно, кроме российских болельщиков — ни одного нашего представителя в двух командах не было. «Дэвилз» предсказуемо выиграли оба матча: они вполне способны бороться как минимум за выход во второй раунд плей-офф, а «Баффало» — это просто «Баффало».

20. Мы же с вами должны увидеть в первых матчах нескольких российских новичков. И если про Матвея Мичкова и его «Филадельфию» писали после каждой предсезонной игры, то перспективы Максима Цыплакова в «Айлендерс» получают не так много внимания. Бывший нападающий «Спартака» должен начать сезон во второй тройке с Броком Нельсоном и Кайлом Палмиери. И у Цыплакова есть все, чтобы войти в лигу не хуже, чем, например, Дмитрий Воронков.

21. У Воронкова вот проблемы — по сообщениям инсайдеров из Коламбуса, нападающий «Блю Джекетс» выбыл на долгий срок из-за травмы верхней части тела. Очень жаль, ведь этот сезон — контрактный, а у Воронкова было бы солидное игровое время и доверие тренерского штаба.

22. Изо всех сил рвался заслужить это самое доверие форвард «Сан-Хосе» Даниил Гущин — в четырех матчах предсезонки он набрал аж девять очков. Вот только хватит ли этого, чтобы заслужить место в основе с первых матчей? Ведь есть куда более опытные Гранлунд, Тоффоли, Зеттерлунд, Костин, а в нижних звеньях толку от Гущина вряд ли будет много.

23. А вот одноклубник Гущина, вратарь Ярослав Аскаров, уже отправлен в фарм-клуб. В этом нет ничего удивительного: россиянин пропустил предсезонку из-за травмы. Теперь ему снова придется доказывать свою состоятельность через АХЛ. Конкуренты в основе серьезные, но не топы — Маккензи Блэквуд и Витек Ванечек.