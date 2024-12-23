Кто уедет в НХЛ летом? Какие трансферы ждать в КХЛ в ближайшее время? Инсайды от Хайруллина

Главные события и инсайдерская информация о российском хоккее — в авторской рубрике корреспондента «СЭ».

1. Одна из главных трансферных саг этого сезона подошла к концу — Владислав Подъяпольский все-таки обменян из «Лады». Забрать лучшего вратаря этого сезона получилось у московского «Динамо»: сумма компенсации в различных источниках колеблется от 40 до 120 миллионов рублей. Этот трансфер уже спровоцировал расторжение контракта с американским вратарем Хантером Миской, а Подъяпольский готовится к дебюту за новый клуб.

2. Контракт Подъяпольского истекает по окончании этого сезона, но велика вероятность, что вратарь до этого подпишет новое соглашение с «Динамо». Вряд ли бело-голубые так тратились, чтобы получить голкипера лишь на полсезона. Переговоры о подписании нового соглашения уже начались, что подтвердил и сам Подъяпольский. Так что вратарская линия «Динамо» будет сформирована как минимум на пару лет — подменять Владислава будет прогрессирующий Максим Моторыгин.

3. Сомнений в уровне Подъяпольского нет, но смущает то, что за всю карьеру в КХЛ он не выиграл ни одной серии плей-офф. С «Ак Барсом», «Северсталью» и «Ладой» вратарь вылетал в первом раунде, а в СКА-2022/23 почти не играл в Кубке Гагарина. Московское «Динамо» сбалансировано практически идеально и набирает ход, но впечатление о готовности команды Алексея Кудашова к борьбе за кубок возникает чуть ли не каждый год. И каждый раз что-то мешает.

4. Самый неожиданный обмен недели — сделка между «Магниткой» и СКА, в результате которой Борна Рендулич наконец-то покинул Санкт-Петербург, а состав армейцев пополнил нападающий Павел Акользин. На первый взгляд сделка выглядит бессмысленной для обеих сторон. Акользин вряд ли сильнее тех нападающих, что есть в составе СКА, а Рендулич почти весь сезон сидит без игровой практики. Но вполне вероятно, что смена обстановки поможет обоим хоккеистам.

5. Еще один игрок, который давно ждет обмена из СКА, — нападающий Михаил Воробьев. Он пропустил несколько матчей до перерыва на Кубок Первого канала, не летал на выезд с командой, а вещи хоккеиста уже были собраны. Но перед возобновлением регулярного чемпионата Воробьеву сообщили о возвращении в состав. При этом обмен Михаила все еще вероятен.

Михаил Воробьев. Фото Global Look Press

6. Свой высокий уровень Воробьев показал еще в игре против «Локомотива», когда на последних секундах выдал шикарный поперечный пас на Василия Глотова на открытый угол. В матче против «Торпедо» (6:4) Воробьев забил, а в игре с «Адмиралом» (3:2 ОТ) сделал результативную передачу. Заинтересованы в умном центрфорварде были «Трактор», «Ак Барс», «Салават Юлаев», но договориться об обмене так и не удалось. А удачные матчи, кажется, поднимают и так высокую цену на Воробьева.

7. Несколько интересных обменов вполне могут произойти с участием «Ак Барса». Казанский клуб давно интересуется нападающим Алексом Гальченюком: вероятность его переезда в Казань существовала, еще когда он выступал за СКА. Сейчас же, когда «Амур» практически потерял шансы на плей-офф, главная звезда хабаровчан нарасхват. По моей информации, «Ак Барс» предлагал обменять Гальченюка на нападающего Егора Коршкова, который еще в прошлом сезоне выступал в Хабаровске, но получил отказ. Более того, в «Амуре» вообще приняли решение не расставаться с Гальченюком и подписали его отца на должность тренера по развитию игроков.

8. Покинуть «Ак Барс» может и защитник Дмитрий Юдин, который не поехал с командой на выезд по маршруту Казань — Москва — Минск. При этом игрок абсолютно здоров — у Юдина разногласия с одним из ассистентов главного тренера Анвара Гатиятулина. В этой связи забавно было слышать после матча с «Салаватом Юлаевым» слова Гатиятулина о том, что Юдину нужно набрать форму после травмы. Из-за повреждения игрок пропустил две недели, но прошел уже месяц, за который Юдин провел пять матчей.

Дмитрий Юдин и Радэль Замалтдинов. Фото Global Look Press

9. Заинтересованность в Юдине проявляют сразу несколько клубов, в число которых входит «Спартак», но вряд ли произвести обмен будет легко — «Ак Барс» не будет отдавать одного из самых своих высокооплачиваемых игроков задешево. Да и глубины в оборонительной линии нет. Вполне возможно, что менеджмент и тренерский штаб все-таки найдут способ урегулировать ситуацию — защитников уровня Юдина в лиге не так много.

10. Недолго был без команды канадский центрфорвард Эрик О'Делл, с которым расторгло контракт московское «Динамо». Остаток сезона он проведет в «Ак Барсе» и получит за это время около 18 миллионов рублей. При этом О'Делл не сможет помочь новой команде из-за последствий травмы как минимум до середины января. Сделка для казанцев рискованная, но так думали и про защитника Алексея Марченко, а тот уверенно вернулся в хоккей после тяжелой травмы и подписал впоследствии новый контракт.

11. «Авангард» очень прилично забил свою платежную ведомость многочисленными подписаниями и обменами, так что перезаключение контракта с главной звездой команды Владимиром Ткачевым было необходимостью. В итоге игрок подписал новое соглашение до конца сезона-2029/30, а в нынешнем сезоне его зарплата сократилась с 120 до 80 миллионов рублей в год. Пока неизвестно, когда Ткачев будет готов играть, но до плей-офф он точно успеет набрать кондиции. И при том составе, что собрался в «Авангарде» за его отсутствие, у омичей просматриваются неплохие перспективы.

Иван Игумнов. Фото Global Look Press

12. Переподписали контракты с «Авангардом» и еще несколько игроков — сократились зарплаты защитника Павла Коледова, нападающих Ивана Игумнова и Игоря Мартынова. Это помогло омичам влезть в потолок зарплат, при этом новые приобретения в «Авангарде» не исключены вплоть до дедлайна.

13. Много шуму наделал приезд в Санкт-Петербург на матчи СКА представителей «Монреаля» — генерального менеджера Кента Хьюза и специального советника Венсана Лекавалье. Они смотрели за игрой главного проспекта клуба Ивана Демидова, контракт которого с армейцами истекает по окончании этого сезона. Никаких договоренностей о непременном отъезде Демидова следующим летом за океан на данный момент нет, но этот вариант, конечно, наиболее реальный.

14. По ходу матчей представители «Монреаля» могли понаблюдать еще за одним своим проспектом — защитником «Торпедо» Богданом Конюшковым. На мой взгляд, игрок уже созрел для игры в НХЛ, но его контракт с нижегородцами действует еще один сезон. Тем не менее не удивлюсь, если «Канадиенс» уже предстоящим летом попытаются заполучить Конюшкова. Перестройка команды идет полным ходом, и с двумя российскими талантами она должна пройти менее болезненно.

15. Еще одной потерей КХЛ в предстоящее межсезонье станет защитник СКА Александр Никишин. «Каролина» давно хочет видеть его в своих рядах, но игрок честно отрабатывает свой контракт с армейцами. Трудно назвать более стабильного игрока лиги, но в последнее время Никишин все же допускает много невынужденных ошибок. Не думаю, что дело в мыслях об НХЛ, но даже в начале сезона капитан СКА играл надежнее и ярче.

16. «Северсталь» под руководством Андрея Козырева обрела фирменный стиль, благодаря которому команду не спутать на льду с любой другой. Логично, что в Череповце настроены сохранить главного тренера. По моей информации, переговоры с Козыревым продолжались достаточно давно и в ближайшее время должны завершиться подписанием нового двухлетнего контракта.

Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин. Фото Global Look Press

17. Высока вероятность, что как минимум на год в Череповце останется и ударная связка Кирилл Пилипенко — Данил Аймурзин. Первый может выйти на рынок свободных агентов, но фактор Козырева работает в пользу «Северстали». Права на Аймурзина же принадлежат череповчанам, а продавать лучшего центрфорварда они вряд ли будут.

18. Интересно, что даже если Козырев покинул бы «Северсталь», вряд ли он получил бы предложение от топ-клуба. Все-таки, несмотря на красоту и изящность, с таким хоккеем, как у череповчан, до кубков не доходят. Поэтому, когда нынешней весной тот же «Ак Барс» остался без тренера, кандидатура Козырева даже не рассматривалась.

19. «Северсталь» усилилась нападающим Николаем Чебыкиным, но поможет ли череповчанам форвард, от которого отказались в худшей команде Западной конференции? «Сочи» расторг контракт с ним после того, как он на протяжении нескольких недель не попадал в состав. Неужели в Череповце конкуренция слабее?

20. «Сочи» проиграл уже восемь матчей подряд, и команду Сергея Зубова смело можно называть первой на «Западе», которая закончит сезон после регулярного чемпионата. В чудеса тут верить не стоит — у сочинцев просто нет ресурсов, чтобы подняться выше. В такой ситуации интересно, будет ли клуб сохранять своих лидеров Хафизова и Тянулина или постарается выгодно обменять их в дедлайн.

21. Вряд ли сочинцам сильно поможет переход канадского нападающего Биттена, которого «Спартак» выставил на драфт отказов. Уилл не проявил себя в составе красно-белых хоккеистом, который способен сам создавать моменты, ему нужны партнеры, которые будут доводить до него шайбу.

Наиль Якупов. Фото Global Look Press

22. Если «Сочи» отстал от первой восьмерки слишком далеко, то «Куньлунь» и «Витязь» — все еще в погоне. У первых по-прежнему лежат нетронутыми 40 миллионов рублей, полученных от «Авангарда» за Наиля Якупова, так что усиления от клуба ждать вполне можно.

23. До дедлайна осталось всего пять дней, так что в ближайшее время клубы должны оживиться и подарить нам несколько интересных сделок. Странно, что сроки дедлайна в этом сезоне остались прежними, ведь теперь регулярка идет аж до конца марта, так что аутсайдеры крайне неохотно расстаются со своими лидерами.