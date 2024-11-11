Почему все недовольны драфтом? Сколько «Авангард» заплатит тренеру из Канады? Кто заберет вратаря «Лады»? Инсайды от Хайруллина

Главные новости КХЛ — в новом выпуске авторской рубрики корреспондента «СЭ».

1. Возвращение драфта юниоров может стать главным событием КХЛ не только на минувшей неделе, но и за весь сезон. Детали лиге только предстоит обсудить с клубами, но все руководители, с которыми удалось пообщаться на эту тему, реагировали на нововведение исключительно негативно. По крайней мере — на те условия, которые предлагает лига.

2. Согласно первоначальному предложению КХЛ, защитить на драфте можно будет только одного выпускника своей школы, при этом он должен провести к этому моменту в системе клуба как минимум восемь лет. Просто представьте, если бы СКА не мог сохранить у себя Ивана Демидова и он отправился бы в условный «Барыс». «Магнитка» не защитила Данилу Юрова, «Авангард» — Михаила Гуляева, а «Локомотиву» пришлось бы выбирать между Даниилом Бутом и Дмитрием Симашевым. Очевидно, что для большинства клубов это будет катастрофой.

3. Драфт КХЛ просуществовал с момента создания лиги до 2016 года, но по старым правилам каждый клуб мог защитить до пяти своих воспитанников. Конечно, это перебор — сложно припомнить, чтобы аж пятеро выпускников одного возраста заиграли в главной команде. Де-факто клубы просто не отдавали своих игроков конкурентам — даже тех, кто был самим не очень нужен. Нужна золотая середина, которую клубы и лига должны найти в ближайшее время.

4. В предложении по драфту прописаны суммы компенсации школам за выбранных игроков, но эти суммы могут впечатлить только небольшие школы. У топ-клубов же 5 миллионов рублей за игрока, задрафтованного в первом раунде, вызовут только смех. На подготовку юниора тратится намного больше. Так будет ли желание у клубов, которые развивают свои школы и высматривают перспективных хоккеистов по всей стране, продолжать этим заниматься? Ведь какой смысл везти 11-летнего таланта из глубинки, если в 17 ты его все равно потеряешь?

5. «Лада» пока решает более приземленные задачи — у команды солидные долги по зарплате. Деньги за сентябрь команде дали, а за октябрь она должна получить их примерно через неделю. Тольяттинцы при всех проблемах выдали серию из трех побед, обыграв при этом на выезде «Авангард» и московское «Динамо», и заскочили в восьмерку сильнейших Восточной конференции. Задача выйти в плей-офф перед «Ладой» по-прежнему стоит, но если финансовые проблемы продолжатся, до дедлайна клуб может расстаться со своими ведущими игроками.

Голкипер «Лады» Владислав Подъяпольский. Фото Global Look Press

6. Наибольший интерес у топ-клубов вызывает основной вратарь тольяттинцев Владислав Подъяпольский. Это неудивительно, ведь он уже второй сезон подряд выглядит очень уверенно, а клубов с проблемами во вратарской линии хватает. Есть предметный интерес со стороны московского «Динамо» и «Авангарда», но до сделки пока далеко. Насколько я знаю, Подъяпольский и сам не горит желанием уйти во что бы то ни стало.

7. Если московское «Динамо» находит свою игру и команду Алексея Кудашова можно причислять к командам, которые поборются за кубок, то разменивать «Ладу» на «Авангард» в нынешней ситуации вряд ли разумно. И дело даже не в том, что тольяттинцы выше в таблице на данный момент. Перспективы омичей в целом туманны, и дело тут явно не во вратаре. Павел Хомченко зачастую вытаскивает для команды матчи, и если бы не он, то антирекорды по сериям поражений ставил бы не «Амур».

8. Уход Сергея Звягина с поста главного тренера «Авангарда» давно был решенным делом, и в ближайшее время это должно произойти официально. По информации «СЭ», омский клуб ведет переговоры с Тоддом Рирденом, который в сезонах-2018/19 и -2019/20 был главным тренером «Вашингтона», а затем работал в системе «Питтсбурга». Особых успехов в роли главного в «Кэпиталз» он не добился, но сам факт того, что именно Рирдену доверили пост после ухода Барри Троца, говорит о многом.

9. Жерар Галлан был готов ехать в Омск на зарплату в два с половиной миллиона долларов в год, а вот гонорар Рирдена куда скромнее — насколько мне известно, речь идет о сумме чуть более миллиона. При этом Звягин останется в тренерском штабе. Но все-таки нужно дождаться официального подписания контракта, а то кейс Алексея Заварухина и «Амура» заставляет не зарекаться.

Алексей Заварухин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

10. Заварухин уже отправился в Хабаровск на согласование контракта, но пока до официального назначения тренера далеко, что подтвердил агент специалиста Шуми Бабаев. Пока в «Амуре» доверяют бывшему помощнику Андрея Мартемьянова Виктору Костюченку, а команда продолжает проигрывать и уже повторила клубный антирекорд по поражениям подряд (11).

11. При всем этом «Амур» в последних матчах выглядит неплохо и во встрече с «Авангардом» должен был побеждать. Но реализовывать свои моменты пока получается с трудом, а вот соперники используют немногочисленные шансы. Ресурсы «Амура» на рынке ограничены — платежка команды уже заполнена. Так что о попадании в плей-офф в этом сезоне можно забывать: самое время строить новую команду, и чем раньше это поймут в Хабаровске, тем лучше.

12. Много шума наделала новость Алексея Шевченко о готовящемся обмене между СКА и «Северсталью». Информации о конкретных фамилиях пока нет, но все сразу же подумали о том, что именно в Череповец отправится вратарь Никита Серебряков, который уже давно занимается с неиграющим составом армейцев. Но пока никаких движений в этом направлении нет.

13. Тем не менее Серебряков совершенно точно покинет армейский клуб до дедлайна — играть за СКА он больше не будет. Просто поразительно, как за полгода изменилась карьера одного из сильнейших вратарей лиги. Чтобы заиграть на прежнем уровне, ему нужно обрести уверенность. Также армейский клуб может обменять белорусского защитника Сергея Сапего.

Нападающий СКА Евгений Кузнецов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

14. Матч против «Сочи» пропустил центрфорвард СКА Евгений Кузнецов — как позже заявил главный тренер команды Роман Ротенберг, у Кузнецова были достаточно деликатные проблемы со здоровьем. По моей информации, Евгений вернется в строй в матче с омским «Авангардом» и снова сыграет в тройке с Иваном Демидовым и Сергеем Плотниковым. Ждем праздника?

15. Пока нет явного фаворита в гонке лучших бомбардиров, а это тоже большая интрига. Причем не просто из-за любопытства: у большинства ведущих игроков прописаны очень солидные бонусы за попадание в топ-3 бомбардиров регулярки. Да, 300 миллионов, как у Кузнецова, больше ни у кого нет, но Яшкин, Гусев, Голдобин и многие другие могут заработать дополнительно годовую зарплату, если выбьют этот бонус.

16. Наверняка будет близок к тому, чтобы заработать бонус в 100 миллионов, защитник СКА Тони Деанджело. Именно такая сумма полагается ему за попадание в топ-3 самых результативных игроков обороны по итогам регулярного чемпионата. Несмотря на то что Деанджело пропустил старт сезона, в тройку он входит уверенно. Но вот в последних матчах заметно просел. Очевидно, что и вся команда находится в физической яме.

Нападающий СКА Сергей Толчинский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

17. Самый высокооплачиваемый игрок СКА Сергей Толчинский все чаще оказывается в запасе, и если смотреть на его игру, а не цифры в контракте, все заслуженно. Только сам игрок сможет объяснить, в чем причины такого спада, но при этом СКА, по моей информации, на данный момент не рассматривает вариант обмена Толчинского. У форварда еще три сезона контракта помимо текущего, а его зарплату потянет далеко не каждый клуб. Любопытно было бы увидеть возвращение Толчинского в «Авангард», но пока об этом разговоров не было.

18. Чья судьба так же беспокоит, так это вратаря «Адмирала» Ильи Коновалова. После того как «Динамо» от него отказалось, ожидалось, что уж во Владивостоке-то он будет постоянно играть. Но в итоге место основного вратаря завоевал арендованный из «Авангарда» Андрей Мишуров, а Коновалов, когда его выпускали на лед, смотрелся плохо. Суммарно в четырех матчах он провел на льду 112 минут.

19. В Западной конференции уже вовсю намечаются очертания кубковой восьмерки — «Витязь» отстает от «Торпедо» и минского «Динамо» на четыре очка, «Сочи» и «Куньлунь» — и того больше. Еще до сезона казалось, что состав участников плей-офф от «Запада» будет именно таким. Шансы удивить есть, пожалуй, только у «Витязя», который порой выглядит очень симпатично. Но и их я бы оценивал не выше одного процента.

20. «Сочи» иногда выдает очень качественные матчи — например, как против СКА. Но возможности клуба и подбор хоккеистов явно не способствуют тому, чтобы играть стабильно. Не уверен, что сочинцы будут торговать своими лучшими хоккеистами, но с удовольствием посмотрел бы в топ-клубе на центрфорварда Тимура Хафизова. Давно слежу за ним и вижу, как он прогрессирует. Он очень добавил в игре на вбрасываниях, да и у чужих ворот его не остановить.

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков. Фото Imagn Images, USA Today Sports

21. Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков пропустил начало сезона из-за травмы, но вернулся в строй раньше ожидаемых сроков и уже успел отличиться. Нынешний сезон — очень важный для Воронкова, ведь его контракт заканчивается. И от того, как он проведет регулярку, будет зависеть предложение «Джекетс». Но не удивлюсь, если Воронков все-таки вернется в Россию, где правами на него владеет «Ак Барс». Дмитрий — из тех людей, кому важно играть дома.

22. Уже два матча просидел в запасе нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков. Он абсолютно здоров, просто главный тренер команды Джон Торторелла решил его повоспитывать. Возможно, это и скажется положительно на развитии Мичкова, но если в ближайшее время Матвей не вернется в состав, уже у руководства клуба возникнут вопросы к Торторелле. Все-таки было приложено много сил, чтобы привезти главного проспекта клуба в Северную Америку уже в это межсезонье.

23. Еще один российский новичок в НХЛ — Максим Цыплаков — пользуется куда большим доверием у главного тренера «Айлендерс» Патрика Руа. Играет много, набирает очки (9 в 15 матчах), правда, голов мало — всего два. Но в целом хоккей «Островитян» в атаке не впечатляет — все очень примитивно и безыдейно. За плей-офф команда поборется, но больших перспектив у нее не видно. А вот Цыплаков должен подписывать новый контракт уже на куда более выгодных условиях.