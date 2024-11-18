Главные инсайды и новости КХЛ — в очередном выпуске авторской рубрики корреспондента «СЭ».

1. Лавры главного ньюсмейкера на минувшей неделе единолично забрал «Авангард». Назначение нового главного тренера Тодда Рирдена в омский клуб уже было согласовано, но в последний момент американский специалист сослался на семейные обстоятельства и отказался приезжать в Омск. Разумеется, это сильно повлияло на планы руководства «Авангарда» по спасению ситуации. Победы над СКА и «Нефтехимиком», конечно, радуют, но игра команды очень далека от идеальной.

2. В качестве потенциального сменщика Сергея Звягина на посту главного тренера по-прежнему называются специалисты из Северной Америки, и наибольшие шансы тут у Ги Буше и Джея Вудкрофта. Последний — младший брат Крэйга Вудкрофта, несколько лет тренировавшего минского «Динамо». Джей достаточно неплохо работал в «Эдмонтоне» (финал конференции и второй раунд), но его погубило плохое начало прошлого сезона — в первых 13 матчах «Ойлерз» выиграли всего трижды.

3. Буше в минувшем сезоне работал помощником главного тренера «Торонто», а вот до этого у него был четырехлетний перерыв в работе. Интересно, что фамилия тренера была в списке претендентов на работу в «Авангарде» весной 2023-го, но тогда в клубе оставили Михаила Кравеца. Если выбирать между Буше и Вудкрофтом, второй вариант выглядит предпочтительнее — все-таки еще год назад Джей был главным тренером в НХЛ. Но после истории с Рирденом в «Авангарде» далеко не заглядывают.

4. В такие моменты всегда с ностальгией вспоминается Боб Хартли, но его возвращение в «Авангард» — из ряда фантастики. Финансовый фактор для него уже не играет большой роли. Насколько я знаю, Хартли проводит в Северной Америке мастер-классы, за которые получает очень неплохие деньги, при этом Боб очень привязан к семье и внукам. Сложно даже представить, какой контракт нужно предложить Хартли, чтобы он вернулся в Омск.

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

5. В «Авангарде» же как будто предались приятным воспоминаниям и решили вернуться к составу чемпионского сезона-2020/21. За последние дни омичи подписали сразу двух форвардов той команды — Илью Каблукова и Наиля Якупова. Причем если первого забрали с рынка свободных агентов, то за Якупова пришлось заплатить 40 миллионов рублей «Куньлуню». Спору нет, Наиль — классный игрок, но ведь еще перед самым началом сезона он был совершенно свободен, тренировался в Казани и с грустью говорил об отсутствии предложений.

6. Еще одним новичком омичей может стать канадский нападающий Майкл Маклауд, с которым недавно расторг контракт «Барыс». Такого хоккеиста хотел бы подписать любой клуб КХЛ, но все осложняется тем, что Маклауду придется во время плей-офф отлучаться в Канаду на судебный процесс по знаменитому секс-скандалу МЧМ-2018. Впрочем, «Авангарду» добраться бы до плей-офф вообще. И в Омске понимают, что нужно существенно перебить предложение «Ак Барса», который также заинтересован в Майкле.

7. Казанцы ожидаемо столкнулись с тем, что составу не хватает глубины, особенно в нападении. Только в последних матчах начали набирать ход Кошелев и Коршков, которые до этого не выделялись. Вторую тройку «Ак Барс» планирует строить вокруг Галимова и Сафонова, и в матче с ЦСКА (0:3) к ним на левый фланг поставили Ника Петана. Канадец до травмы играл с Барабановым и Яшкиным, и это звено блистало. Но и Кирилл Семенов в центре этой тройки смотрелся потрясающе. Какие-то вариации в атаке начали появляться, но без усиления тут не обойтись.

8. Петан пропустил месяц из-за перелома пальца и не форсировал восстановление. Насколько я слышал, форвард был готов вернуться на лед только при стопроцентной готовности. Учитывая, что идет третий месяц регулярного чемпионата, это вполне логично. Тем более было бы опрометчиво возвращаться под встречу против СКА, которая получилась в Казани потрясающей.

Нападающий СКА Евгений Кузнецов. Фото ХК СКА

9. Всю игру не покидало ощущение полной безнадеги от игры Евгения Кузнецова. 92-й номер СКА не успевал ни в атаке, ни в обороне, не мог принять шайбу, его передачи не проходили. В итоге привез первый гол в ворота армейцев в большинстве, был на льду и в момент второй заброшенной «Ак Барсом» шайбы. Кузнецов чуть скрасил впечатление результативной передачей на Деанджело, а СКА героически перевел матч в овертайм, но главного это не отменяет. Кузнецов в нынешнем состоянии — якорь, который своими неверными решениями тянет команду вниз.

10. СКА проиграл шесть из семи последних матчей, но, несмотря на это, совершенно забылись вратарские проблемы команды. 19-летний Егор Заврагин выглядит предельно уверенно и в Казани много раз спасал армейцев. Беды СКА теперь в другом, а постоянные перетасовки в сочетаниях троек нападения не помогают. Блекло выглядит Григоренко, закис в запасе Толчинский, пропал Демидов. На усталость тоже не спишешь проблемы — после матча в Казани игроки СКА получили два выходных и выйдут на раскатку только в день игры против «Амура».

11. «Лада» выплатила долги своим игрокам по зарплате, но еще должна им премиальные. Ситуация налаживается, но уже с другим главным тренером — Олег Браташ уволен, а его обязанности исполняет Павел Зубов. Роль Браташа в успехах тольяттинцев я бы не переоценивал: в прошлом сезоне во многом тактику команды определял Павел Десятков, нынешний главный тренер «Витязя», а в этом — как раз Зубов. Это сильный специалист, который много лет ставил оборону командам Дмитрия Квартальнова, а в прошлом сезоне отлично проявил себя в ВХЛ. Если с финансами все будет нормально, думаю, у Зубова все получится.

12. Пожалуй, у всех клубов, даже у «Амура», еще есть возможность исправить свое положение. И обмены — один из вариантов по усилению команды. Хабаровчане начали с того, что расторгли контракт с Александром Хохлачевым. Нападающего приглашали на лидирующую роль из «Спартака», заплатили красно-белым 50 миллионов рублей за обмен и дали Хохлачеву контракт на 75 миллионов в год. Но он просто растворился в Хабаровске и запомнился только скандальным эпизодом, когда прошелся по чьей-то машине. Даже в относительно удачном прошлом сезоне «Амура» Хохлачев был далеко не лидером, а в нынешнем совсем потерялся. Может быть, получится вернуть уверенность в «Сочи», но матчи этого сезона в исполнении Александра не внушают оптимизма.

Нападающий «Сибири» Сергей Дубакин. Фото Global Look Press

13. В «Сибири» всегда возлагали большие надежды на нападающего Сергея Дубакина, но единственный по-настоящему качественный сезон он провел, когда отправился в аренду в «Амур». В сезоне-2022/23 у Вадима Епанчинцева в Хабаровске была симпатичная команда, в которой солировали арендованные Гребенкин и Лихачев. Тем удивительнее, что в «Сибири» у Епанчинцева Дубакин не заиграл (9 матчей, 0+2). Новосибирский клуб готов расстаться с форвардом, и «Амур» — главный претендент на Дубакина. В обратном направлении должен отправиться вратарь Дмитрий Лозебников.

14. «Амур» проиграл 12 матчей подряд, и в этом сложно винить вратарей — вся команда действует ужасно. Но Лозебников явно не справился с ролью номера один после травмы Игоря Бобкова. Усилить последний рубеж хабаровчане намерены с помощью американского вратаря Мэтта Джурусика, права на которого могут выменять у «Куньлуня». 27-летний голкипер здорово отыграл два сезона в КХЛ, но новый контракт с китайским клубом не подписал. Отдать за него придется словенского форварда Яна Дрозга, а вот это уже потеря для «Амура». Но ведь «Куньлунь» не обменял бы просто так права на Джурусика, так что чем-то в любом случае пришлось бы жертвовать.

15. Позабавила фраза главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова после домашнего поражения от «Локомотива» (0:1) про «автобус», который выставил соперник. В прошлом сезоне такое говорили и хоккеисты «Торпедо» в Ярославле — притом что команда до чужих ворот-то не доходила. Такие заявления напоминают обиду побитого мальчишки в школе, заявляющего: «Зато у меня кроссовки круче». Какая разница, если тебя побили? Вот так и здесь. Научитесь взламывать этот «автобус» и не нойте.

16. При этом «Локомотив» умеет играть по-разному и порой выдает яркую игру в атаке. По заброшенным шайбам ярославцы — третьи в конференции и четвертые в лиге. Очень неплохо для «автобуса».

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов. Фото Global Look Press

17. Александр Радулов пока далеко не так ярок в «Локомотиве», как мы к этому привыкли. Он шестой бомбардир команды, периодически попадает в ротацию и редко дает инфоповоды. Но сейчас у 38-летнего Радулова именно та роль, в которой он максимально полезен. В «Ак Барсе» в минувшем сезоне он выжимал из себя максимум, переигрывал смены и скорее вредил, чем помогал. Игорь Никитин же сразу очертил форварду то, что он хочет от него видеть. Радулов — ментор для молодежи, говорят даже, что после матчей он подвозит 18-летнего таланта Егора Сурина до дома. И возможно, это та частичка, которой ярославскому клубу не хватало для кубка.

18. Чья игра в этом сезоне действительно восхищает, так это Максима Шабанова из «Трактора». Он делит первое место в списке лучших бомбардиров регулярки с Никитой Гусевым, но в матче против московского «Динамо» полностью затмил его, сделав дубль. Интерес к Шабанову из-за океана все выше, и челябинскому клубу будет очень непросто удержать игрока у себя.

19. Сразу за Гусевым и Шабановым совершенно неожиданно идет тройка из «Витязя». Подмосковная команда пока находится за пределами восьмерки, но стараниями Дмитрия Бучельникова, Дерека Барака и Ивана Чеховича будет бороться за плей-офф до последнего. Особое внимание здесь к 21-летнему Бучельникову, за которым все пристальнее следят в «Детройте». У форварда контракт с «Витязем» до конца сезона-2025/26, но не исключаю, что уже в предстоящее межсезонье «Ред Уингз» сделают все, чтобы забрать Бучельникова.

20. Стало известно, что предстоящим летом драфта КХЛ не будет — идею отложили как минимум до 2026 года. Замысел неплохой, но в том виде, который есть сейчас, драфт запускать нельзя. Не имея возможности защитить собственных воспитанников, клубы просто забьют на свои школы и команды системы. Построение того же «Локомотива» при таких правилах драфта будет невозможным.

Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон. Фото Imagn Images, USA Today Sports

21. У нас много рассуждают о перспективах Матвея Мичкова выиграть «Колдер Трофи», а главным конкурентом называют нападающего «Далласа» Станковена. Но я бы обратил внимание на защитника «Монреаля» Хатсона. 20-летний игрок сделал уже 11 результативных передач в 18 матчах и, несмотря на ошибки в обороне, в чужой зоне выглядит очень ярко.

22. Роман Ротенберг часто говорит о «дяде Джоне», который звонит молодым российским игрокам. Наверное, чаще остальных этот Джон беспокоит его игроков Ивана Демидова и Егора Заврагина. Правами на последнего владеет «Филадельфия», которая испытывает большие проблемы с вратарями. Но раньше лета 2027-го Заврагина они не получат — у него контракт со СКА. Впрочем, и Иван Федотов наконец начал набирать обороты.

23. Первым набранным очком в НХЛ отметился нападающий «Бостона» Георгий Меркулов, который летом вполне мог оказаться в ЦСКА. Но форвард решил вновь попробовать силы за океаном и получил свой шанс. «Брюинз» плохо начали сезон, и для Меркулова это отличная возможность проявить себя. А в КХЛ всегда можно вернуться.