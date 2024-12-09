«Авангард» заплатит четверть миллиарда за звезд «Северстали»? Ищет ли СКА еще одного вратаря? Инсайды от Хайруллина

Главные новости КХЛ — в очередном выпуске авторской рубрики корреспондента «СЭ».

1. Уже несколько недель главные инсайды КХЛ тесно связаны с «Авангардом», и до дедлайна вряд ли омский клуб уйдет в затишье. После назначения на пост председателя совета директоров Евгения Кожевникова омский клуб принялся всерьез исправлять положение дел, которое образовалось на старте сезона. «Авангард» уже обновил половину состава, но не собирается останавливаться. По моей информации, у омского клуба остаются очень приличные средства, которые они могут потратить на компенсации другим клубам. При этом зарплатная ведомость омичей в любом случае ограничена 900 миллионами рублей в год.

2. Естественно, выкупить игроков у клубов уровня московского «Динамо» сложно. За Дмитрия Рашевского можно предлагать сколько угодно — бело-голубые его все равно не отдали бы. А вот за игроков клубов победнее, вроде «Торпедо» или «Северстали», побороться попроще.

3. В «Торпедо» есть три молодых игрока, которые были бы интересны любому клубу. Это защитник Богдан Конюшков, а также нападающие Василий Атанасов и Никита Артамонов. В СМИ появлялась информация об интересе к Атанасову, нашлись бы средства у «Авангарда» и на остальных звездочек, но в «Торпедо» принципиально не готовы отдавать своих хоккеистов за любые деньги. Оно и понятно: у главного тренера Игоря Ларионова контракт еще на два года, скоро в Нижнем Новгороде откроется новая арена, так что в грязь лицом упасть нельзя.

4. А вот переход двух главных звезд «Северстали» в «Авангард» вполне вероятен. Череповчане с трудом наскребают 450 миллионов рублей в год на зарплаты хоккеистам, чтобы уложиться в пресловутый «пол», и появился шанс заработать больше половины от годового зарплатного бюджета (предложение «ястребов» — 200-250 миллионов) за Данила Аймурзина и Кирилла Пилипенко. У обоих контракты заканчиваются по окончании нынешнего сезона, и если права на Аймурзина в любом случае останутся у «Северстали», то Пилипенко станет неограниченно свободным агентом. Так что для череповчан сделка была бы логичной, особенно учитывая интерес к Аймурзину из НХЛ.

Кирилл Пилипенко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

5. Еще одно новое назначение в «Авангарде»: Кирилл Алексеев стал директором по спортивному развитию клуба. Может сложиться впечатление, что де-факто это генеральный менеджер, но на деле это совсем не так. Значительную часть управления, в том числе спортивным блоком, взял на себя генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

6. Еще одной сделкой между «Авангардом» и «Северсталью» должен стать трансфер нападающего Александра Яремчука. В межсезонье омичи заплатили «Витязю» за него 45 миллионов рублей, но форвард совсем не вписался в игру «Авангарда». В 29 матчах нападающий не забил ни разу, а в последних двух встречах не попадал в состав.

7. Также омский клуб собирается расстаться с защитником Павлом Коледовым, который зарабатывает 55 миллионов рублей в год. После переходов Райана Меркли и Егора Воронкова Коледову нет места в составе, да и расчищать зарплатную ведомость «Авангарду» необходимо. Слышал про вероятность обмена Коледова в «Ак Барс» на Дмитрия Юдина, но в казанском клубе не рассматривают возможность отдавать одного из своих старожилов.

8. Впрочем, изменения все-таки должны затронуть казанский клуб. «Ак Барс» активно ищет праворукого нападающего, и одним из вариантов был Борна Рендулич из СКА, но переговоры не увенчались успехом. Как не состоялась и сделка по обмену центрфорварда армейцев Михаила Воробьева. Ранее хоккеист сам захотел обмен из-за недостаточного игрового времени, но «Ак Барс» не захотел отдавать за него Илью Сафонова, а именно таким был запрос армейцев. Это форварды разного плана: Воробьев — креативнее, Сафонов — универсальнее. Но для Казани сейчас это очень важный игрок, который здорово связывает Барабанова и Галимова во второй тройке.

Михаил Воробьев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

9. Не получилось договориться о трансфере Воробьева и у «Салавата Юлаева», родного клуба игрока. Проблема в том, что у уфимцев не так много активов — талантливых молодых игроков в системе клуба слишком мало, а звезд «Салават» отдавать не готов. В целом две ударные тройки нападения в команде собраны, так что никакой катастрофы нет.

10. СКА в последних матчах играл без основного вратаря Егора Заврагина — его подменял Павел Мойсевич, который всего на год старше. Пока не слишком верится, что в плей-офф армейцы пойдут таким тандемом. Уже несколько раз писал о том, что в Санкт-Петербург может приехать основной вратарь «Куньлуня» Джереми Смит. Слышал о том, что такие новости напрямую влияют на его удачную игру. Такой опытный вратарь наверняка избавит тренерский штаб СКА от лишних беспокойств, но и путь со ставкой на молодых вратарей имеет право на жизнь. Кто верил в «Магнитку» с Набоковым?

11. Что касается «Салавата Юлаева», то в клубе до сих пор не решили вопрос с нападающим Алексеем Пустозеровым, который с весны находится без контракта. У игрока есть не подкрепленные статистикой амбиции, что он должен играть в топ-6, и он не согласился на предложение уфимцев. По моей информации, и Пустозерова готов выкупить «Авангард», а переговоры между клубами продолжаются уже второй месяц.

12. В последних матчах разыгрался нападающий «Амура» Алекс Гальченюк: за 10 матчей он забросил 10 шайб. Даже несмотря на высокую зарплату игрока (80 миллионов рублей в год), к нему есть интерес со стороны топ-клубов. «Амур» практически потерял шансы на плей-офф, и для перспектив хабаровчан было бы интересно обменять Гальченюка на пару молодых игроков. Вот только готов ли кто-то пожертвовать будущим ради хоккеиста, который пропал в прошлом плей-офф?

Сергей Андронов. Фото Global Look Press

13. Как и ожидалось, далеко не все вызванные в сборную России на Кубок Первого канала хоккеисты доедут до Санкт-Петербурга. Из первоначального списка по причине травм выбыли Захар Бардаков и Сергей Андронов из СКА, а также представители «Трактора» Сергей Телегин и Максим Шабанов. Заменили их защитник Магомед Шараканов («Лада») и нападающие Михаил Котляревский («Трактор»), Максим Джиошвили («Динамо» М) и Николай Поляков (СКА). Если не брать в расчет последнего, который провел всего девять матчей в КХЛ в этом сезоне и не набрал очков, то больших вопросов к вызванным нет.

14. Особый интерес вызывает Шараканов, который расцвел в «Ладе» после того, как «Динамо» отправило его в Тольятти в аренду. Начинал 20-летний хоккеист в «Ладе» седьмым защитником и играл по 9-10 минут, но со временем заслужил доверие тренеров, бахнул лакросс в матче с «Динамо» и перебрался в первую пару. По моей информации, за Шаракановым следят скауты сразу нескольких клубов НХЛ, ведь он доступен для выбора на ближайшем драфте.

15. История с Шаракановым — очередной пример того, что лимитчики в КХЛ нужны. Вопрос о целесообразности включения двух игроков определенного возраста в заявку на матч поднимался на совете директоров лиги. И хорошо, что в лиге решили их оставить. Ведь вряд ли «Лада» брала бы в аренду Шараканова, «Нефтехимик» — Паталаху, да и многие другие клубы не включали бы в заявку игроков 2004, 2005 годов рождения и моложе. Да, иногда они просиживают на лавке весь матч, но чаще всего все-таки помогают команде и растут.

16. Обратный пример — аренда Рауля Якупова в «Адмирале». Главный тренер команды Леонид Тамбиев ставит на опытных игроков, но тем не менее «Адмирал» очень хотел заполучить в аренду у «Нефтехимика» двоюродного брата Наиля Якупова. Вот только Рауль просидел на скамейке в 10 матчах, а в тех трех, что все-таки появлялся на льду, суммарно отыграл чуть больше пяти минут. Арендный контракт уже расторгнут, игрок возвращается в Нижнекамск, но и там главный тренер Олег Леонтьев не видит его в команде. При этом «Ак Барс» давно хочет заполучить Якупова, но к сделке стороны так и не пришли — в свое время казанский клуб не захотел отдавать за Рауля нападающего Семена Терехова.

Михаил Пашнин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

17. Лига смягчила правило, касающееся запрета на переход из одного клуба в другой более трех игроков, — теперь оно не будет касаться свободных агентов, с которыми не разрывали контракт. Это навредило многим игрокам, например, только в этом сезоне защитник Михаил Пашнин не смог подписаться с «Барысом», а еще один игрок обороны Михаил Сидоров — с «Адмиралом».

18. При этом лига не стала снижать возраст, по достижении которого игроки становятся неограниченно свободными агентами: это 29 лет. Такое правило особенно бьет по вратарям: к 28 годам мало кто успевает сыграть 250 матчей в лиге, а это позволяет выходить на рынок НСА на год раньше. Из-за этого, например, Евгений Аликин до 29 лет играл за «Амур», хотя был и раньше готов переходить в клуб, который ставит самые высокие цели. Было предложение сократить возраст достижения НСА с 29 до 27 лет, но это не нашло поддержки у руководителей клубов.

19. Баснословные компенсации, которые могут платить в КХЛ только избранные клубы, вызывают вопросы у остальных. Слышал, что кто-то из руководителей даже предлагал включить эти компенсации, пусть и частично, в потолок зарплат. Но и это предложение было отвергнуто.

20. Точечно усиливает свой состав «Спартак»: отправив в «Адмирал» Шейна Принса, красно-белые подписали контракт с канадским нападающим Бренданом Перлини. Не один сезон клубы КХЛ предлагали североамериканцу переехать в Россию, в какой-то момент он чуть было не перешел в «Авангард», но в итоге Перлини только сейчас доедет до нашей лиги. Немного смущает, что форвард с апреля был без хоккея, но время набрать форму у него будет.

Дмитрий Яшкин. Фото Global Look Press

21. Если по составу нашей сборной на Кубок Первого канала все понятно, то какой предстанет команда легионеров, совершенно неясно. Например, в ее состав включены иностранцы «Ак Барса» Миллер, Петан и Яшкин, но они отправились с командой на отдых/сбор в Дубай. Неужели к четвергу экстренно прилетят в Санкт-Петербург?

22. Очень мощный состав собрали на турнир белорусы. Основной вратарь — Иван Кульбаков из «Торпедо», в защите — Фальковский, Еременко, Готовец, Бокун, Сапего, в атаке — Дроздов, Пинчук, Скоренов, Алистров, Мороз, Мартынов, Усов. И по возрасту команда получается примерно такой же, как сборная России. Кажется, это куда более серьезный соперник, чем команда легионеров, которые больше хотят отдыхать в зимнюю паузу.

23. До дедлайна в КХЛ остается меньше трех недель, и в ближайшее время нас может ждать сразу несколько громких трансферов. И они могут быть связаны не только с «Авангардом». Может случиться обмен, связанный с одним из лучших вратарей лиги, да и пару интересных иностранцев в КХЛ мы можем увидеть.