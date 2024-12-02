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23 хита с Артуром Хайруллиным

Сегодня, 17:00

Массовые закупки «Авангарда», Кузнецов может выбить бонус в 600 миллионов рублей. Инсайды от Хайруллина

Кузнецов может получить в СКА бонус 600 тысяч рублей
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Евгений Кузнецов и Ги Буше.
Фото Александр Федоров, Global Look Press
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Главные события в российском хоккее — в авторской рубрике корреспондента «СЭ».

1. Кажется, в «Авангарде» делают все, чтобы абсолютно все главные информационные поводы в нашем хоккее были вокруг омского клуба. На минувшей неделе их было сразу несколько. Пожалуй, главный — назначение на пост главного тренера канадского специалиста Ги Буше. По сути, альтернатив после отказа Тодда Рирдена и не было. По моей информации, Буше будет получать в «Авангарде» около полутора миллионов долларов в год. Это равноценно той зарплате, что была в Омске у Боба Хартли. Вот только получится ли у Буше повторить его успех?

2. Тут нужно отметить, что изначально Хартли и Буше — в неравных условиях. Все-таки когда Хартли тренировал «Авангард», клуб базировался в Балашихе и привозить туда игроков было куда легче, чем в Омск. Но «Авангард» сейчас, пожалуй, проводит даже более агрессивную трансферную политику. Чего стоит только выкуп у «Магнитки» нападающего Данила Башкирова за 45 миллионов рублей. Первая мысль, когда я узнал сумму компенсации, — что вообще происходит?

Нападающий &laquo;Металлурга&raquo; Данил Башкиров. «Авангард» творит необъяснимые вещи. Теперь купил за 45 миллионов игрока из запаса «Магнитки»

3. Башкиров — перспективный нападающий, вот только последние полгода в его карьере намечается регресс. И это притом что он и до этого не был звездой. Нападающий третьего звена «Салавата Юлаева» с невысокой результативностью — вот его уровень. Но «Магнитка» с подачи тогдашнего спортивного директора Сергея Гомоляко сделала весной оффершит Башкирову, а «Салават» предложение не повторил, справедливо посчитав 30+ миллионов в год за форварда, который максимум набирал 25 очков за сезон, переплатой.

4. В Уфе доводилось слышать мнение о том, что Башкиров хоть и талант, но перетруждать себя на тренировках не любит. Так что проблемы у Андрея Разина в «Магнитке» не заставили себя ждать: Башкиров не попадал в состав даже тогда, когда были травмированы несколько ключевых нападающих и играли парни из фарм-клуба. Естественно, в «Металлурге» счастливы, что удалось отбить трансфер, который оказался провальным. Учитывая, что клуб ищет усиление до дедлайна и в оборону, и в атаку, 45 миллионов очень помогут.

Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский.
Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

5. Тут остается только порадоваться за возможности «Авангарда»: видимо, там могут позволить себе не считать деньги. Ведь омичи были готовы отдать 120 миллионов за нападающего московского «Динамо» Дмитрия Рашевского! Но бело-голубые все-таки и сами ставят перед собой самые высокие цели и даже за огромные деньги не готовы расставаться с ключевым хоккеистом.

6. Расторгнутый «Авангардом» защитник Даррен Диц недолго оставался без работы — он подписал контракт до конца сезона с «Автомобилистом». По моей информации, игрок получит около 20 миллионов рублей за оставшуюся часть контракта. Что важно, Диц не считается легионером из-за казахстанского паспорта, как и его новые одноклубники Блэкер и Волк. То есть, по сути, в «Автомобилисте» восемь иностранцев (Мэйсек, Да Коста, Эберт, Меркли плюс натурализованный россиянин Лайпсик), а на деле есть еще одна легионерская вакансия.

Николай Голдобин не&nbsp;попадает в&nbsp;состав &laquo;Спартака&raquo;. Лучший игрок «Спартака» прошлого сезона не попадает в состав. Причина — конфликт тренера и руководства

7. Нападающий «Спартака» Николай Голдобин в этом сезоне и близко не показывает ту игру, что была в прошлом и позволила ему войти в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата. При этом в нынешнем сезоне в его контракте прописаны отличные бонусы — за попадание в тройку лучших бомбардиров и звание лучшего снайпера регулярки Голдобин может получить по 25 миллионов рублей. А, например, за 60 набранных очков Голдобин может дополнительно получить 40 миллионов (при окладе в 45 в год). Вот только это никак не мотивирует игрока.

8. Проблема Голдобина — в нестабильности и прогнозируемом спаде после яркого отрезка. Так было в «Магнитке» после прекрасного плей-офф-2021/22, такая же история повторяется в «Спартаке» сейчас. В СМИ появилась информация о том, что намечается обмен форварда, но на данный момент это далеко от действительности. Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов периодически воспитывает Голдобина отправкой в запас и надеется на то, что это даст положительный эффект.

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин.
Нападающий «Спартака» Николай Голдобин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

9. Возможно, Голдобина и могли бы оперативно обменять, вот только это крайне сложно, учитывая, что значительная часть бонусов хоккеиста попадет в потолок. Не учитывается только 20 процентов, а при нынешнем контракте Николая это 9 миллионов рублей. Сейчас же он в двух очках от бонуса в 10 миллионов. Если Голдобин наберет 35 очков, то получит 20 миллионов (эти бонусы не суммируются), 40 очков — 30 миллионов. В том, что за оставшуюся часть сезона форвард наберет 17 результативных баллов, можно не сомневаться. И тогда его годовой контракт будет занимать в платежке уже не 45, а 66 миллионов.

10. На прошлой неделе писал о том, что СКА должны покинуть нападающие Борна Рендулич и Михаил Воробьев — после этого стало известно, что оба игрока остались в Санкт-Петербурге и не полетели с командой на Дальний Восток. Уже больше месяца не играет за армейцев и белорусский защитник Сергей Сапего. А ведь из-за травм команде не могут помочь игроки обороны Деанджело, Педан, Зайцев и Земченок. По информации «СЭ», Сапего также ищут новый клуб.

11. Если атакующая линия армейцев даже без Рендулича и Воробьева выглядит внушительно, то оборона нуждается в усилении. Даже при условии возвращения всех травмированных еще один защитник-домосед СКА не помешает. Возможно, таковым станет Арсений Коромыслов, которого вернули из аренды в «Ладе».

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12. Впрочем, не удивлюсь, если освободившиеся после ухода Рендулича и Воробьева средства СКА потратит на вратаря. Егор Заврагин выглядит очень уверенно, но не стоит забывать, что ему всего 19, и это его первый сезон в КХЛ. Мойсевич и Плешков пока не выглядят вратарями, способными тащить в плей-офф. Складывается ощущение, что армейцам все-таки нужен опытный вратарь, который будет делить время с Заврагиным. Может быть, в СКА снова вернутся к кандидатуре Джереми Смита из «Куньлуня»? В последнее время он играет потрясающе.

13. Агенты Ярослава Лихачева зачем-то сразу опровергли мою информацию о том, что «Локомотив» отдает игрока в аренду в «Куньлунь», но не прошло и нескольких дней, как клубы объявили об этом официально. Более того, Лихачев уже успел сыграть за команду против московского «Динамо» и помочь ей перевести встречу в овертайм, сравняв счет на последних секундах. В «Куньлуне» Лихачев получит много игрового времени и должен раскрыться не менее ярко, чем в «Амуре» пару лет назад. Вот только летом «Локомотиву» все равно надо решать, что с ним делать. Ведь главный тренер Игорь Никитин продолжит работу в клубе, а действия Ярослава на льду его категорически не устраивают.

14. В системе «Локомотива» хватает молодых игроков, которые в других клубах без проблем играли бы в основном составе. Как я уже писал, переговоры об аренде нападающего Александра Волкова, который в этом сезоне играет в ВХЛ за «Молот», вел один клуб Восточной конференции, но теперь к списку претендентов на игрока присоединилась «Лада».

Защитник «Лады» Магомед Шараканов
Защитник «Лады» Магомед Шараканов.
Фото ХК «Лада»

15. Большие проблемы с составом у «Нефтехимика». Аренда защитника Магомеда Шараканова «Ладой» у московского «Динамо» оказалась очень удачным ходом — игрок прогрессирует и уже попал в расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала. Не стали бело-голубые держать в фарм-клубе и ровесника Шараканова Марио Паталаху, отправив его в аренду в «Нефтехимик». Интересно, что нижнекамцы вполне могут выкупить игрока по завершении срока аренды — так, например, «Сочи» поступил с защитником Василием Мачулиным.

16. Возвращается в КХЛ нападающий Кирилл Петров, по окончании прошлого сезона покинувший «Ак Барс». Если бы не проблемы вне льда, думаю, Петров до сих пор бы играл в топ-клубах, но в итоге начало сезона провел в «Юнисоне» (ВХЛ). Хочется надеяться, что Кирилл все-таки сможет преодолеть все трудности и еще заявит о себе в КХЛ. «Нефтехимику» его опыт точно пригодится.

Нападающий СКА Евгений Кузнецов выступит за&nbsp;сборную России на&nbsp;Кубке Первого канала. В сборную России вызвали больше 50 игроков. Кто остался за бортом и почему?

17. Состав сборной России на Кубок Первого канала не удивил своей массовостью (51 хоккеист), но даже при таком количестве все-таки можно выделить нескольких игроков, оставшихся за бортом. Пожалуй, больше всего удивляет отсутствие центрфорварда «Ак Барса» Кирилла Семенова, который в 30 лет проводит свой лучший сезон в карьере, и защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова. Странно и то, что даже в расширенном составе нет форварда «Сочи» Тимура Хафизова, который забил четыре гола в двух матчах против СКА.

18. Основным вратарем сборной России наверняка станет Илья Набоков из «Магнитки». Шансы Егора Заврагина дебютировать за национальную команду понижаются и-за травмы — вряд ли в СКА захотят рисковать здоровьем своего основного вратаря. В таком случае бэкапом Набокова станет Даниил Исаев из «Локомотива».

19. Дефицита качественных защитников в КХЛ нет, и интересно было бы увидеть, например, натурализованного американца Бреннана Менелла из московского «Динамо». Но его в составе нет, зато можно понаблюдать за молодыми российскими игроками обороны. Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов усомнился в необходимости отпускать в сборную Богдана Конюшкова, и он — не единственный в этом отношении. Сразу несколько клубов не горят желанием рисковать здоровьем своих игроков. Пока можно не сомневаться в том, что препятствовать вызову в сборную не будут в ЦСКА и «Динамо». Ну и в СКА, разумеется.

Нападающий СКА Евгений Кузнецов.
Нападающий СКА Евгений Кузнецов.
Фото photo.khl.ru

20. В последних матчах отличное взаимопонимание наладили Евгений Кузнецов и Марат Хайруллин, и было бы очень интересно посмотреть на их тройку с нападающим «Спартака» Павлом Порядиным. Они с Хайруллиным шикарно комбинировали в «Нефтехимике», а потом и в сборной — при наличии такого центра, как Кузнецов, тройка может вообще заиграть на космическом уровне. Но пока нет уверенности, что Порядин доедет до Санкт-Петербурга.

21. Кузнецов, кстати, как-то незаметно подкрался к тройке лучших бомбардиров (отставание — три очка) и стал самым полезным игроком по показателю «плюс-минус». Если он выбьет оба этих бонуса, то получит дополнительно 600 миллионов рублей. Это мотивация, конечно, посильнее, чем у Голдобина.

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22. Стали известны имена еще 12 игроков, которые примут участие в Матче звезд КХЛ в феврале. Больших сюрпризов тут нет — Порядин, Сергей Широков, Александр Хмелевский выглядят просто идеальными персонами для такого мероприятия. Удивительно только, что в списке участников пока нет Александра Никишина — его не выбрали ни болельщики, ни СМИ.

23. Уже через неделю команды КХЛ ждет самый большой перерыв в сезоне — по сути, единственная возможность передохнуть. Вот только многие и так получают недельные паузы по ходу сезона, так что актуальность декабрьский перерыв все же теряет. Учитывая увеличение сроков чемпионата почти на месяц, стоит подумать над прибавлением количества матчей в регулярке — с 68 хотя бы до 72. Тех, кому нравятся долгие паузы без матчей, среди игроков и тренеров почти нет, уж поверьте.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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