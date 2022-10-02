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2 октября, 22:45

50-летний Яромир Ягр рассказал, что подумывает о завершении карьеры

Иван Шитик
Корреспондент
Яромир Ягр.
Фото Global Look Press

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр рассказал, что подумывает о завершении карьеры.

«На данный момент мое возвращение в состав «Кладно» не предвидится. Честно говоря, мне даже не хочется.

Только если «Зимние хоккейные игры» в декабре 2022 года в Праге все-таки состоятся, мне, наверное, придется заставить себя сыграть. Возможно, это даст мне толчок снова продолжить играть, но честно говоря, на данный момент у меня нет мотивации», — приводит слова Ягра Sport.cz.

В минувшем сезоне Ягр набрал 19 (8+11) очков в 43 матчах за «Кладно».

Команда заняла 14-е место по итогам чемпионата Чехии, попав в раунд плей-аут за право остаться в высшем дивизионе и обыграв там клуб «Дукла» (4-1).

Яромир Ягр
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