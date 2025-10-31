53-летний Ягр набрал первое очко в своем 38-м сезоне в профессиональном хоккее

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр набрал первое очко в чемпионате Чехии-2025/26.

53-летний хоккеист, который проводит свой 38-й сезон на профессиональном уровне, сделал голевую передачу в матче против «Пардубице» (3:8). Всего в нынешнем розыгрыше на счету форварда четыре игры.

В прошлом сезоне Ягр провел 39 матчей в чемпионате Чехии, забросив 5 шайб и отдав 11 результативных передач.

Ягр является двукратным обладателем Кубка Стэнли, олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира. В НХЛ он выступал за «Питтсбург», «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флориду» и «Калгари». Также Ягр играл в КХЛ за «Авангард».