Американская компания разорвала контракт с Федерацией хоккея Канады из-за секс-скандала

Американская транснациональная компания Nike прекратила сотрудничество с Федерацией хоккей Канады на фоне сексуального скандала с участием игроков молодежной сборной страны, сообщает Sportsnet.

«Nike больше не является спонсором Hockey Canada. Мы продолжим предоставлять товары для хоккея спортсменам Hockey Canada в рамках нашего партнерства с Международной федерацией хоккея (IIHF), но наше индивидуальное спонсорство с федерацией закончилось», — сообщил представитель Nike.

В октябре 2022 года компания объявила, что приостанавливает сотрудничество с Федерацией хоккей Канады. Nike была партнером организации с 1999 года. Также в этот период из Hockey Canada ушел президент Скотт Смит и весь совет директоров.

Ранее ряд компаний, включая один из крупнейших банков Канады, отказались спонсировать мужские хоккейные программы Hockey Canada в сезоне-2022/23, в том числе организацию молодежного чемпионата мира.

Федерация хоккея Канады оказалась в центре скандала из-за обвинений со стороны 24-летней женщины, которая заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны нескольких игроков молодежной сборной в 2018 году.