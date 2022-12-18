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Сегодня, 00:40

Чехия переиграла Швейцарию в матче Евротура

Иван Шитик
Корреспондент
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Чехия переиграла Швейцарию в матче второго этапа Евротура. Чешская команда одолела соперника со счетом 2:1.

В следующем матче сборная Швеции 18 декабря сыграет с чехами, а команда Финляндии в этот же день встретится со швейцарцами.

Хоккей

Еврохоккейтур

Швейцарские игры

Швейцария — Чехия — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы: Кошталек — 1 (Флек), 49:15 — 0:1. Смейкал — 3 (Немечек, Кодытек), 54:02 — 0:2. Корви — 1 (Хаас, Ле Культр), 56:12 — 1:2.

Вратари: Хьюз — Лангхамер.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 46 (10+17+19) — 20 (8+1+11).

Судьи: Кова, Салонен.

17 декабря. Фрибург. BCF Arena.

Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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Швеция победила Финляндию по буллитам в матче Евротура