Чехия переиграла Швейцарию в матче Евротура

Сегодня, 00:40
Чехия переиграла Швейцарию в матче второго этапа Евротура. Чешская команда одолела соперника со счетом 2:1.
В следующем матче сборная Швеции 18 декабря сыграет с чехами, а команда Финляндии в этот же день встретится со швейцарцами.
Хоккей
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
Швейцария — Чехия — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Голы: Кошталек — 1 (Флек), 49:15 — 0:1. Смейкал — 3 (Немечек, Кодытек), 54:02 — 0:2. Корви — 1 (Хаас, Ле Культр), 56:12 — 1:2.
Вратари: Хьюз — Лангхамер.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 46 (10+17+19) — 20 (8+1+11).
Судьи: Кова, Салонен.
17 декабря. Фрибург. BCF Arena.