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Европа

Сегодня, 19:32

Чехия победила Швецию на домашнем этапе Евротура

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Сборная Чехии в матче домашнего этапа Евротура победила Швецию со счетом 4:3. Чехи пропустили первыми, но забросили три безответные шайбы во втором периоде.

Чешские игры

Чехия — Швеция — 4:3 (0:1, 3:0, 1:2)

Голы: Линдберг — 1 (мен.), 5:05 — 0:1. Воженилек — 1 (Беранек, Чернох), 33:20 — 1:1. Кубалик — 1 (Кнот, Кубалик), 37:25 — 2:1. Чернох — 1 (Воженилек, Беранек), 39:04 — 3:1. Беранек — 2 (Воженилек), 45:45 — 4:1. А. Нюландер — 2 (бол., Сильферберг, Сандин), 48:52 — 4:2. Раймонд — 3 (Сандин), 57:40 — 4:3.

Вратари: Грубец — Хегберг (58:00).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 26 (8+14+4) — 28 (6+13+9).

Судьи: Черриг, Штольц.

6 мая. Брно. Winning Group Arena. 5278 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/europe/2022-2023/
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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