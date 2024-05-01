«Чешские игры»: расписание и трансляции матчей Евротура

«Чешские игры» — 2024 пройдут в период со 2 по 5 мая 2024

«Чешские игры» сезона 2023 / 2024 пройдут в период со 2 по 5 мая. Состав участников турнира: Чехия, Финляндия, Швеция и Швейцария. «СЭ» публикует расписание матчей Евротура. Время начала — московское.

«Чешские игры»: расписание

2 мая, четверг

18:00. Финляндия — Чехия

18:00. Швеция — Швейцария

4 мая, суббота

18:00. Чехия — Швеция

18:00. Швейцария — Финляндия

5 мая, воскресенье

18:00. Чехия — Швейцария

18:00. Швеция — Финляндия

Следить за ключевыми событиями матчей можно с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляции игр последнего этапа Еврохоккейтура будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

«Чешские игры» — это четвертый этап хоккейного Евротура. В ноябре открывал турнир «Кубок Карьяла», «Швейцарские игры» прошли в декабре, Хоккейные игры Beijer состоялись в феврале. Победителем станет сборная, которая набрала наибольшее число очков по итогам всех четырех этапов.