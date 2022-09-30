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Сегодня, 16:02

Экс-форвард «Авангарда» Щербак покинул чешский «Маунтфилд»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий Никита Щербак был вынужден покинуть чешский «Маунтфилд», сообщает сайт клуба.

По данным TVA Sports, российскому форварду не продлили рабочую визу.  Щербак покинул Чехию и вернулся в Канаду.

«С уходом Щербака мы потеряли отличного игрока. Я очень благодарю его за все, что он сделал для нашего клуба. Желаю ему и его семье крепкого здоровья и удачи в спортивной и личной жизни», - сказал генменеджер клуба Алеш Кмоничек.

В этом сезоне Щербак провел 5 матчей в экстралиге за «Маунтфилд» и набрал 5 (1+4) очков. 

Игрок перешел в команду в прошлом сезоне из словацкой команды «Банска Бистрица». 

В КХЛ он играл в 2019-2020 годах за «Авангард» и «Трактор».

Никита Щербак
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