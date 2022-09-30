Экс-форвард «Авангарда» Щербак покинул чешский «Маунтфилд»

Нападающий Никита Щербак был вынужден покинуть чешский «Маунтфилд», сообщает сайт клуба.

По данным TVA Sports, российскому форварду не продлили рабочую визу. Щербак покинул Чехию и вернулся в Канаду.

«С уходом Щербака мы потеряли отличного игрока. Я очень благодарю его за все, что он сделал для нашего клуба. Желаю ему и его семье крепкого здоровья и удачи в спортивной и личной жизни», - сказал генменеджер клуба Алеш Кмоничек.

В этом сезоне Щербак провел 5 матчей в экстралиге за «Маунтфилд» и набрал 5 (1+4) очков.

Игрок перешел в команду в прошлом сезоне из словацкой команды «Банска Бистрица».

В КХЛ он играл в 2019-2020 годах за «Авангард» и «Трактор».