Терещенко отреагировал на призыв Гашека не допускать россиян к международным стартам

Экс-игрок «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» призыв олимпийского чемпиона Доминика Гашека не допускать россиян к международным стартам.

«Хотелось бы выругаться, но не буду. Просто больной человек. При чем тут спорт и политика. Больше ничего не могу сказать. Идиот», — сказал Терещенко корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии Доминик Гашек заявил, что ИИХФ не должна отменять отстранение российских и белорусских национальных команд от международных соревнований.

Сборные России и Белоруссии уже пропустили взрослый и молодежный чемпионаты мира.