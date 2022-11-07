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Сегодня, 15:47

Экс-нападающий «Спартака» Виртанен продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Швейцарии

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-форвард «Спартака» Джейк Виртанен продолжит карьеру в команде «Висп», сообщает сайт клуба.

26-летний хоккеист заключил контракт на два сезона. Клуб выступает в Швейцарской лиге — второму по рангу дивизионе.

Прошлый сезон нападающий отыграл в КХЛ за «Спартак». В 36 матчах канадец набрал 16 (9+7) очков.

Летом он вернулся в Северную Америку, где был на просмотре в «Эдмонтоне», но не подписал полноценный контракт с клубом.

До этого он предстал перед судом присяжных по делу о сексуальном насилии и был оправдан.

Джейк Виртанен
ХК Спартак (Москва)
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