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6 января, 23:20

Гашек вновь призвал не пускать российских спортсменов на международные соревнования

Иван Шитик
Корреспондент
Доминик Гашек.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Олимпийский чемпион Доминик Гашек прокомментировал слова президента ИИХФ Люка Тардифа о том, что в 2023 году будет рассмотрено возможное возвращение России и Белоруссии на международную арену.

«Глава ИИХФ прокомментировал (не)принятие российских и белорусских хоккеистов обратно в «наши турниры» и сказал, что политика на него не повлияет. Очень надеемся на это!» — написал Гашек в Twitter.

Затем бывший вратарь сборной Чехии в очередной раз призвал продлить санкции в отношении российских спортсменов.

«Я считаю это долгом каждой демократической страны. Надеюсь, ни одного российского или белорусского спортсмена в данной ситуации не пустят на хоккейный, теннисный или другой турнир. Мы не должны тем самым способствовать их рекламе», — добавил Гашек.

Сборные России и Белоруссии уже пропустили взрослый и молодежный чемпионаты мира.

Доминик Гашек
Сборная России по хоккею
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