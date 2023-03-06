Голкипер «Лександа» бросил бутылку в судью после поражения команды

Вратарь шведского «Лександа» Казимир Каскисуо получил пятиматчевую дисквалификацию за то, что бросил бутылку в арбитра после поражения от ХВ-71 (2:3 ОТ).

«Лександ» вел в счете по ходу встречи (2:0), но не сумел удержать победный счет, уступив в овертайме. Сразу после пропущенного гола финский голкипер бросил бутылку в спину судье встречи, угодив ему в спину. За это его дисквалифицировали на 5 матчей. SHL посчитала, что действия вратаря были преднамеренными.

Ранее Каскисуо выступал за «Торонто» и «Нэшвилл» в НХЛ, проведя за них по одному матчу.