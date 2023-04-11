Квартальнов возглавит сборную Белоруссии в матчах майского турне

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов возглавит сборную Белоруссии в матчах майского турне, сообщает пресс-служба клуба.

«На прошедшем сегодня заседании исполнительного комитета Федерации хоккея Белоруссии состоялось обсуждение возможных кандидатур и был утвержден состав тренерского штаба национальной команды для участия в матчах предстоящего «Большого тура сборной». На пост главного тренера была утверждена кандидатура Дмитрия Квартальнова. Ассистировать специалисту будут Павел Перепехин и Андрей Мезин, уже имеющие опыт работы с национальной командой», — говорится в заявлении.

Таким образом, сотрудничество Крэйга Вудкрофта с национальной сборной Белоруссии прекращено.

11 апреля стало известно, что Квартальнов стал главным тренером минского «Динамо». 57-летний специалист подписал контракт на год.