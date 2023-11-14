Полиция арестовала подозреваемого в убийстве хоккеиста Джонсона — форвард получил смертельную травму во время игры

Полиция арестовала мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве форварда «Ноттингема» Адама Джонсона, сообщает BBC.

Как отмечает KP.ru, подозреваемым выступает форвард «Шеффилда» Мэтт Петгрейв, который успел сыграть один матч после инцидента. Нападающего арестовали спустя неделю после матча с «Ноттингемом».

Отмечается, что вскрытие показало, что Джонсон умер в результате смертельной травмы шеи. Подозреваемый был задержан 14 ноября и будет находиться под стражей до выяснения всех обстоятельств.

Бывший форвард «Питтсбурга» умер после пореза шеи коньком. 29-летний американец погиб во время матча «Ноттингем» — «Шеффилд» — ему перерезали шею коньком в результате случайного удара. Его госпитализировали, но не смогли спасти.