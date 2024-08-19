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Сегодня, 03:58

Любимов: «Силовой борьбы во Франции чуть меньше, чем в российском хоккее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский нападающий «Гренобля» Роман Любимов рассказал, что во французской лиге хоккеисты избегают силовой борьбы.

«Там уходят от силовой борьбы. В первых играх, когда я шел бить, соперники уворачивались, подсаживались. Из-за этих действий бьющий игрок сам может разбиться еще сильней. Силовой борьбы там чуть меньше, чем в российском хоккее. Думаю, что за счет этого [силовой борьбы] я понравился руководству. Я шел, втыкался, забирал шайбу», — цитирует Legalbet Любимова.

На счету Любимова 39 (14+25) очков в 38 матчах за французскую команду во всех турнирах.

Источник: Legalbet
Роман Любимов
Хоккей
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