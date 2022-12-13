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13 декабря, 21:14

Российские хоккеисты Сергей Терещенко и Александр Авцин подписали контракты с клубом из Словакии

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Сергей Терещенко и форвард Александр Авцин стали игроками словацкого клуба «Прешов», сообщает пресс-служба команды.

Контракты с российскими игроками рассчитаны до конца нынешнего сезона.

Aвцин недавно покинул «Витязь», где успел сыграть 13 матчей и сделать 2 голевые передачи.

Терещенко начинал сезон в «Амуре» (12 игр, 1+1) и недавно был обменян в «Салават Юлаев», который тут же расторг соглашение.

Отметим, что за «Прешов» уже выступает один россиянин, экс-голкипер «Спартака» Никита Беспалов.

Александр Авцин
Сергей Терещенко
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