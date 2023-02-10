Российский хоккеист Щербак рассказал об отказе в продлении рабочей визы в Чехии

Российский нападающий «Слована» Никита Щербак рассказал о проблемах с получением рабочей визы во время игры в Чехии в прошлом сезоне.

27-летний хоккеист до сентября 2022 года выступал за «Маунтфилд» из города Градец-Кралове (Чехия).

«Я был на связи со «Слованом» пару месяцев. Мне потребовалась словацкая виза. Я живу в Монреале, откуда мне пришлось ехать в Оттаву, где получал необходимые документы для въезда в страну. Моя виза в Чехии не была продлена. Я не знаю, какие именно правила есть в стране для российских граждан в этом вопросе. Ничего не получилось сделать, я думаю, что это несправедливо в какой-то степени. Это политика», — приводит слова Щербака Sport Aktuality.

Также форвард рассказал о своем физическом состоянии.

«Я не играл в течение четырех месяцев? Пауза была долгой, но обычно так бывает, когда ты получаешь травму. Возможно, мне потребуется несколько матчей, чтобы полностью погрузиться, но думаю, что со мной все будет в порядке. Я работал в Словакии в прошлом году, знаю, в каком стиле и на каких скоростях здесь играют. Я тренировался, я в хорошей форме», — сказал Щербак.

В НХЛ Щербак играл в составе «Монреаля» и «Лос-Анджелеса». Он провел в лиге 37 матчей и набрал 8 (6+2) очков. «Канадиенс» выбрали нападающего в первом раунде драфта 2014 года под общим 26-м номером.