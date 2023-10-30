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Сегодня, 16:31

Рыбин прокомментировал смерть бывшего игрока «Питтсбурга» Джонсона от пореза шеи коньком во время матча

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин прокомментировал смерть бывшего игрока «Питтсбурга» Адама Джонсона от пореза шеи коньком во время матча.

«К счастью, в моей карьере не было подобных инцидентов, но вчера я обсуждал смерть Джонсона со своим братом, и вот он был свидетелем опасного случая с порезом от конька, когда играл в Канаде. Один из хоккеистов получил довольно крупный порез щеки», — приводит слова Рыбина RT.

Ранее бывший форвард «Питтсбурга» умер после пореза шеи коньком. 29-летний американский форвард Адам Джонсон погиб во время матча «Ноттингем» — «Шеффилд» — ему перерезали шею коньком в результате случайного удара. Его госпитализировали, но не смогли спасти.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1224136-rybin-dzhonson-smert-hokkei
Максим Рыбин
Хоккей
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