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Сегодня, 13:24

Шацкий: «Топ-клуб Франции — это уровень хорошей команды ВХЛ»

Даниил Аршавский
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Нападающий «Комете де Медон» Никита Шацкий сравнил уровень французских и российских хоккейных клубов.

«Когда подписывал контракт во Франции, то ожидал, что еду в первенство, наверное, сравнимое по силе с третьим немецким чемпионатом. Но, приехав во вторую по силе лигу Франции, был приятно удивлен, что этот чемпионат сильнее оберлиги. Во Франции самый хоккейный город — это Руан. Их команда является действующим чемпионом страны. «Руан» — это уровень хорошей команды ВХЛ. Может быть, чуть похуже», — цитирует Шацкого «РБ Спорт».

Ранее нападающий выступал за «Витязь», «Тверь», «Химик», «Рубин», «Рязань», «Буран», «Молот», «Южный Урал», «Кристалл», немецкие «Крефельд» и Хехштадтер, а также «Хумо» из Узбекистана.

Источник: «РБ Спорт»
Никита Шацкий
Хоккей
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