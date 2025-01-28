Шацкий: «Хоккей в Германии и в России отличается»

Нападающий саратовского «Кристалла» Никита Шацкий вспомнил времена игры в Немецкой хоккейной лиге и назвал отличия ДЕЛ от КХЛ.

«Летом 2020 года на меня вышел тогдашний генеральный менеджер «Крефельда» Сергей Савельев. Было интересно посмотреть, как выглядит хоккей в Германии. ДЕЛ — это крутой чемпионат, физически сильный. Игровой рисунок в Германии и в России отличается. В том плане, что в Германии много тренеров и игроков из Северной Америки. В ДЕЛ играют все в североамериканском стиле: всегда в движении, очень много бросков и энергозатратный хоккей», — цитирует Шацкого «РБ Спорт».

29-летний форвард выступал за клубы ДЕЛ «Крефельд» и «Хехштадт», он перешел в Немецкую хоккейную лигу в 2020 году и покинул ее в 2023 году.