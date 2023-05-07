Швеция в овертайме победила Финляндию на Чешских играх

Сборная Швеции в матче Чешских игр победила Финляндию — 4:3 ОТ. Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил нападающий Пер Линдхольм.

Чешские игры

Швеция — Финляндия — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы: Перссон — 1 (П. Линдхольм), 12:13 — 1:0. Хартикайнен — 2 (бол., Маннинен, Лехтонен), 26:25 — 1:1. Теммернес — 1 (Раймонд, Линдберг), 36:19 — 2:1. Суомела — 2 (Мереля), 39:35 — 2:2. Оксанен — 2 (Анттила), 42:35 — 2:3. Зеттерлунд — 1 (бол., Линдберг, Раймонд), 56:08 — 3:3. П. Линдхольм — 1, 61:28 — 4:3.

Вратари: Валлстедт — Хельянко.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 34 (12+4+16+2) — 25 (8+13+4+0).

Судьи: Пражак, Шир.