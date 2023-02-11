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Сегодня, 20:17

Швеция обыграла Швейцарию на домашнем этапе Евротура

Иван Шитик
Корреспондент
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Швеция обыграла Швейцарию в матче шведского этапа Евротура со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились нападающие Лукас Валльмарк и Оскар Линдберг.

Швеция набрала 4 очка и занимает второе место в турнирной таблице, Швейцария замыкает квартет команд (1 очко).

Хоккей

Еврохоккейтур

Шведские игры

Швеция — Швейцария — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Валльмарк — 2 (бол., Серенсен, Перссон), 8:55 — 1:0. Линдбек — 1 (Серенсен, Пудас), 56:08 — 2:0.

Вратари: Энрот — Эшлиманн.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 31 (10+9+12) — 13 (5+2+6).

Судьи: Брандер, Хейккинен.

11 февраля. Мальме. «Мальме Арена».

Сборная Швейцарии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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