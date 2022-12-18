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Сегодня, 20:56

Швеция победила Чехию и выиграла второй этап Евротура

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Швеции победила команду Чехии в решающем матче второго этапа Евротура. Шведы выиграли со счетом 4:0.

В другом матче игрового дня Финляндия переиграла Швейцарию — 4:1.

Швеция набрала 7 очков и заняла первое место на турнире, который проходил в Швейцарии. Чехия стала второй — 6 очков. Далее расположились команды Финляндии (4 очка) и Швейцарии (1 очко) соотвественно.

Хоккей

Еврохоккейтур

Швейцарские игры

Чехия — Швеция — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Олофссон — 3 (бол., Теммернес), 14:03 — 0:1. Хейнеман — 2 (Фантенберг, Дальбек), 26:41 — 0:2. Фантенберг — 1 (Линдбек, Бристедт), 29:30 — 0:3. Хейнеман — 3 (п.в.), 57:18 — 0:4.

Вратари: Грубец (Лангхамер, 5:13) — Хегберг.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 36 (12+12+12) — 24 (7+6+11).

Судьи: Лемелин, Черриг.

18 декабря. Фрибург. BCF Arena.

Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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Чехия переиграла Швейцарию в матче Евротура