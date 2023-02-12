Швеция победила Финляндию и выиграла домашний этап Евротура

Швеция победила Финляндию в заключительном матче шведского этапа Евротура со счетом 3:1.

Эта победа позволила Швеции набрать 7 очков и выиграть домашний этап.

Финляндия с 5 очками стала второй на турнире. Чехия (4 очка) заняла третье место, Швейцария (2 очка) — четвертое.

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Шведские игры

Швеция — Финляндия — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Леннстрем (бол., Пудас, Серенсен), 11:53 — 1:0. Актелл (Бреннстрем, П. Линдхольм), 21:56 — 2:0. Бенгтссон (Расмуссен), 29:14 — 3:0. Лейно (Коссила, Ю. Аалтонен), 59:59 — 3:1.

Вратари: Лар. Юханссон — Яткола.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 26 (11+13+2) — 21 (7+7+7).

12 февраля. Мальме. «Мальме Арена»