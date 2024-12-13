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Сегодня, 00:36

Швеция переиграла Швейцарию на Швейцарских играх

Евгений Козинов
Корреспондент
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Швеция переиграло Швейцарию в матче Швейцарских игр в Еврохоккейтуре — 4:1.

Во втором периоде шведы дважды реализовали большинство — отличились Якоб Де ла Росе и Лукас Валльмарк, а также голами отметились Себастьян Хартманн (в равных составах) Матиас Броме (в меньшинстве). Гол швейцарской команды на счету Дарио Симиона.

Швеция с 3 очками лидирует в турнирной таблице, опережая Чехию по разнице голов. Швейцария — последняя.

Еврохоккейтур

Швейцарские игры

Швеция — Швейцария — 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)

Голы: Де ла Росе — 1 (бол., Валльмарк), 26:30 — 1:0. Валльмарк — 1 (бол., Сандин), 31:53 — 2:0. Хартманн — 1 (Оскарсон), 32:10 — 3:0. Броме — 1 (мен., Олофссон), 37:23 — 4:0. Симион — 2 (Егер), 55:09 — 4:1.

Вратари: Йоханссон — Шарлен.

Штраф: 10 — 37.

Броски: 24 (11+12+1) — 32 (6+12+14).

Судьи: Вуоренхеймо, Каукокари.

12 декабря. Фрибург. BCF Arena.

Хоккей
Сборная Швейцарии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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