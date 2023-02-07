Ягр — лучший снайпер в истории хоккея. 50-летний чех обогнал самого Гретцки

По сумме голов за клуб и сборную Яромир — впереди всех. Овечкин — пятый.

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр, которому 15 февраля исполнится 51 год, в очередном матче чемпионата Чехии отметился голом в ворота «Тршинца». Для чешского форварда эта шайба стала 1099-й на высшем уровне за время профессиональной карьеры и позволила ему обойти в мировом снайперском рейтинге Уэйна Гретцки.

844 гола Ягр забил в НХЛ (регулярка плюс плей-офф), 107 — в чемпионатах Чехословакии и Чехии, 93 — в российской Суперлиге и КХЛ, 47 — на крупных турнирах за национальную сборную, 8 — в Альпийской лиге. Гретцки в основном отличался в заокеанских лигах (1016 раз в НХЛ, 56 — в ВХА), но забивал и за сборную Канады (26 голов).

Помимо Ягра и Гретцки рубеж в 1000 голов преодолели выдающиеся канадцы Горди Хоу и Бобби Халл. Скоро компанию им составит и Александр Овечкин, на счету которого 986 шайб (а если считать Еврохоккейтур, то и вовсе 994).

Помимо них в топ-10 входят финн Теему Селянне, американец Бретт Халл и три канадца — Марк Мессье, Майк Гартнер и Фил Эспозито.