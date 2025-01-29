Хоккеист сборной Германии скончался от рака. Он узнал о страшном диагнозе почти полгода назад

В марте Тобиасу Эдеру могло исполниться 27 лет.

Форвард берлинского «Айсбарена» и сборной Германии Тобиас Эдер ушел из жизни в 26 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, о котором игрок узнал в августе 2024 года. О трагедии сообщила пресс-служба клуба.

«Нападающий скончался от осложнений, вызванных раком. Наши глубочайшие соболезнования его семье, невесте, друзьям и всем, кто знал и любил его. Наши мысли с ними в это трудное время», — говорится в заявлении.

Диагноз и борьба с болезнью

В августе 2024 года у Эдера обнаружили злокачественную опухоль во время планового медосмотра в тренировочном лагере. После этого он сразу начал курс терапии. Тогда же управляющий директор «Айсбарена» Томас Ботстеде пообещал, что клуб окажет спортсмену и его семье всю возможную поддержку.

«В такие моменты спорт отходит на второй план. Мы все шокированы новостью о болезни Тоби. Это тяжелый удар для его товарищей по команде, и им нужно время, чтобы прийти в себя. Сейчас самое важное — его полное выздоровление и возвращение к нормальной жизни. Мы будем поддерживать его и его близких во всем», — сказал Ботстеде.

В декабре 2024 года стало известно, что состояние хоккеиста резко ухудшилось, а 29 января он скончался. В этот день должен был состояться матч между «Айсбареном» и «Ингольштадтом», но игру перенесли в связи с трагедией.

Фото Global Look Press

Карьера и достижения

Эдер выступал за «Айсбарен» с 2023 года. В первом же сезоне он помог команде выиграть чемпионат Германии. В 2024-м Тобиас впервые сыграл на чемпионате мира за главную сборную на турнире в Чехии, где провел три матча и забросил шайбу в ворота Словакии. Немецкая команда тогда дошла до 1/4 финала.

В сезоне-2023/24 Эдер провел за «Айсбарен» 52 матча, набрав 31 (22+9) очко. В составе взрослой сборной Германии он сыграл 27 встреч, отметившись 9 (5+4) результативными баллами.

Против российской сборной Тобиас играл на юниорском чемпионате мира 2015 года в Швейцарии. В одном из матчей группового этапа он вышел на лед против наших хоккеистов, но его команда потерпела поражение со счетом 0:6.