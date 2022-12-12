Ягр еще играет! В 50 лет набирает очки и приносит пользу

И это не ветеранский матч, а чемпионат Чехии.

Иногда кажется, будто словосочетания «Яромир Ягр» и «завершение карьеры» — вещи категорически не совместимые. Скорее непримиримые враги подружатся, чем великий чех перестанет играть в профессиональный хоккей. Только за три месяца со старта регулярки в чемпионате Чехии он так ни разу не появился на льду в составе родного «Кладно», и в прессе все чаще стали появляться слухи о том, что двукратный обладатель Кубка Стэнли наконец-то устал и собирается окончательно сконцентрироваться на управленческой деятельности, а в октябре сам 50-летний нападающий выступил с по-настоящему шокирующим заявлением: у него больше нет мотивации испытывать собственное здоровье.

«На данный момент мое возвращение в состав «Кладно» не предвидится. Честно говоря, мне даже не хочется. Только если «Зимняя хоккейная классика» в декабре 2022 года в Праге все-таки состоится, мне, наверное, придется заставить себя сыграть. Возможно, это даст мне толчок снова продолжить играть. Но, честно говоря, на данный момент у меня нет мотивации», — сказал Ягр в интервью Sport.cz.

Однако в начале декабря у «Кладно», которым легендарный чех владеет с 2011 года, из-за неизвестного вируса выкосило половину состава, и ему вновь пришлось сыграть в Экстралиге. Из-за эпидемии руководство лиги перенесло матч с «Динамо». И если клуб из Пардубице пошел навстречу команде Ягра, то «Либерец» отказался играть с ней в другой день и заставил великого деда размять кости.

Яромир Ягр. Фото Global Look Press

«Мой старт был абсолютно не запланирован. В пятницу на тренировке нас было 10 человек, в субботу — 12, была угроза дисквалификации, потому что «Либерец» не хотел переносить наш матч. Я не хотел, чтобы все так закончилось, поэтому пошел на это.

С точки зрения физики я хорошо себя чувствую. Иногда выхожу на лед как тренер, последние две тренировки занимался как игрок. Обычно тяжело заниматься в качестве игрока, потому что я становлюсь 21-м, и это нарушает работу троек, особенно третьей и четвертой", — объяснял свое решение форвард.

И вряд ли кто-то удивился, когда 68-й номер на 17-й минуте второго периода ассистировал Матьяшу Филипу и установил рекорд Экстралиги, став самым возрастным игроком с набранным очком, а в середине третьей двадцатиминутки помог своей голевой передачей реализовать большинство Матею Берану.

При этом начинал матч Ягр в четвертой тройке и выходил с лидерами «Рыцарей» только в большинстве, сыграв в общей сложности солидные 15 минут и став лучшим игроком матча в составе своей команды по версии официального сайта лиги. Правда, в итоге возвращение владельца не помогло парням Павла Шкрбека, которые с начала сезона плотно осели на последнем месте, избежать крупного поражения со счетом 3:7.

Подпортила настроение болельщикам «Кладно» и травма другого известного ветерана — Якуба Клепиша, не доигравшего матча и выбывшего на полтора месяца из-за перелома ноги. Похоже, теперь у Ягра просто нет выбора, кроме как заменить своего бывшего партнера по омскому «Авангарду» даже после возвращения заболевших товарищей. Тем более матч с клуюлм «Либерец» показал, что даже в пятьдесят он способен быть лучшим игроком своего родного клуба.