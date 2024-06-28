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Сегодня, 03:10

Мелкие гадости Европы. В ИИХФ опять сделали вид, что России не существует, — уже в третий раз за неделю

Михаил Зислис
Обозреватель
Президент ИИХФ Люк Тардиф.
Фото Global Look Press
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Стыд и позор от международной федерации.

Последние события и последующая реакция на них снова продемонстрировали ярчайший контраст между двумя хоккейными мирами — честно ведущей себя Северной Америкой и старающейся сделать исподтишка мелкую гадость Европой. Отличная игра Сергея Бобровского в Кубке Стэнли, перспективы сильнейших русских юниоров на предстоящем драфте НХЛ, включение Павла Дацюка в Зал славы обсуждаются за океаном с огромным интересом на всех уровнях. Тогда как в Старом Свете эти моменты стараются максимально игнорировать.

Павел Дацюк в &laquo;Детройте&raquo;. 2011 год. Дацюк — в Зале хоккейной славы в Торонто! А Могильного опять прокатили

Попытка усидеть на двух стульях, показав себя и умными, и красивыми, со стороны ИИХФ провалена полностью. Не надо быть гением, читающим чужие мысли, чтобы понять системность странного подхода, в открытую дискредитирующую самих европейских чиновников. Их позиция по отношению к российскому хоккею и местами белорусскому отдает не только наглым цинизмом, но и выставляет авторов недалекими людьми. Сейчас не то время, когда новости можно было угнать только с помощью телетайпа и верить им на все сто процентов.

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Вчера в официальном аккаунте Международной федерации хоккея в сети Х, ранее известной как Twitter, была опубликована красивая картинка с шестью игроками с невинным вопросом. Кого из европейцев выберут на драфте первым? Фаворитов — белоруса Артема Левшунова, россиян Ивана Демидова и Антона Силаева — нет и в помине. Зато есть три финна, чех, швейцарец и норвежец. Ребята неплохие, но прямо сейчас по всем прогнозам уступающие нашим талантам.

Очевидно, что это сознательная установка — вспоминаем текст на сайте ИИХФ о седьмой игре финала Кубка Стэнли без единого упоминания ее главного героя Бобровского. Ранее была плашка в трансляции с чемпионата мира с игнорированием сборной СССР/России и количества завоеванных ею золотых медалей. Тогда президент ИИХФ Люк Тардиф неуклюже извинялся. Дескать, техническая ошибка. Сейчас в те слова веры нет абсолютно. Надо закрыть тему окончательно и даже не пытаться спрашивать Тардифа о чем-то серьезном в ближайшие годы. Нас терпеть не могут и плохо это скрывают. Никаких обид. Только констатация.

Легендарного уже при жизни Павла Дацюка выкинуть оказалось невозможно. Он — величина. Но оцените иезуитство даже в мелочах автора заметки на сайте ИИХФ про Зал славы. Самый титулованный из игроков, член престижного «Тройного золотого клуба» поставлен пятым после Ши Уэбера, Джереми Реника и двух американских хоккеисток. Ни разу в двух абзацах о Дацюке нет слов «Россия» или «русский», в отличие от номинантов, у которых с происхождением и собственной сборной все четко. Упомянута только команда ОАР применительно к золоту Волшебника на Олимпиаде-2018.

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На ум пришла история из далекого прошлого, когда советским комментаторам во время трансляций запрещалось называть фамилию сбежавшего в Канаду чехословацкого нападающего Вацлава Недомански. Теперь любопытно будет посмотреть, как авторы сайта ИИХФ воспользуются «передовым» опытом и извернутся в следующий раз. Через пару дней придется подводить итоги драфта, на котором Левшунов и Демидов должны попасть в пятерку лучших, если не в тройку. Только как их взять и отменить?

Хоккей
НХЛ
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