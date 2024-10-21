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Сегодня, 18:18

15-летний хоккеист системы «Нефтехимика» получил травму позвоночника

Алина Савинова
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Хоккеист юношеской команды «Нефтехимика» Тимур Бариев получил серьезную травму в матче против «Ак Барс-Нефтяника» в первенстве Поволжья среди игроков 2009 года рождения.

Игра прошла 20 октября. По ходу встречи 15-летний игрок получил толчок в спину от соперника Давида Ахмадиева и упал, ударившись головой о борт. После этого инцидента он не смог покинуть лед самостоятельно.

«Тимур Бариев получил травму позвоночника. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на лед. ХК «Нефтехимик» окажет необходимую помощь в лечении Тимура», — говорится в заявлении нижнекамского клуба КХЛ.

Игрок «Ак Барс-Нефтяника» Ахмадиев за нарушение, которое привело к травме Бариева, был удален до конца матча.

Источник: https://t.me/wolfstaya/23124
Хоккей
ХК Нефтехимик

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