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Сегодня, 17:14

Американский хоккеист побил рекорд Кучерова по очкам на ЮЧМ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американский хоккеист Джеймс Хагенс побил рекорд россиянина Никиты Кучерова на юниорском чемпионате мира.

4 мая сборная США до 18 лет разгромила Словакию в полуфинале юниорского чемпионата мира, который проходит в Финляндии — 7:2. 17-летний Хагенс отметился тремя голевыми передачами.

Теперь на счету Хагенса 22 (9+13) очка на юниорском ЧМ. Обладателем предыдущего рекорда был нападающий «Тампы» Никита Кучеров — в 2011 году он набрал 21 очко.

При этом Хагенс еще сыграет в финале турнира. Там сборная США встретится с победителем матча Канада — Швеция.

Никита Кучеров
Хоккей
Сборная США по хоккею
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