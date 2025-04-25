Германия выиграла у Чехии на юниорском ЧМ

Сборная Германии победила команду Чехии в матче юниорского чемпионата мира — 4:3 ОТ.

Немцы набрали 3 очка и поднялись на 3-е место в группе B. Чехи с двумя поражениями идут четвертыми — 1 очко.

Юниорский чемпионат мира

Группа B

Чехия U18 — Германия U18 — 3:4 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Шафер — 1 (Шнайдер, Левандовски), 5:22 — 0:1. Новотны — 1 (Беняк, Малинек), 9:31 — 1:1. Загешски — 2 (бол., Беняк, Новотны), 16:03 — 2:1. Спат — 1 (Циргибель, Цвикль), 22:40 — 2:2. Пенкин — 1 (мен., Циргибель), 26:24 — 2:3. Полетин — 1 (бол., Беняк, Новотны), 32:47 — 3:3. Шафер — 2 (Шнайдер), 62:16 — 3:4.

Вратари: Трейбал — Штурманн.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 39 (13+19+7+0) — 29 (9+9+9+2).

Судьи: Грул, Хубер.

24 апреля. Фриско. «Комерика-центр».