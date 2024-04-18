Фетисов: «Десятки тысяч мальчишек заканчивают ДЮСШ. 10 процентов продолжают, а остальные уходят в никуда...»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» назвал одну из проблем детско-юношеского спорта.

— У нас каждый год десятки тысяч мальчишек и девчонок заканчивают ДЮСШ. Куда они идут? Может быть, 10 процентов продолжают спортивную карьеру, а остальные уходят в никуда... При этом в тот же хоккей мальчики играют шесть раз в неделю с 6-7 лет. У них нет детства. Это неправильно! Спорт должен нести детям радость. Недальновидные родители должны понять, что меньше 1 процента детей станут Овечкиными. А лишать детства не совсем правильно. Здесь и родители не виноваты. Они заложники системы, которую надо менять. Но это тема отдельного разговора.

В итоге эти дети остаются никому не нужными. И это не только в хоккее. По многим видам спорта в нашей стране нужно создавать команды, давать возможность студентам представлять свой вуз, учиться, тренироваться, верить, что появится шанс с 18 до 20 лет вернуться в большой спорт! Представляете, десятки тысяч ребят, по сути, обижены и не могут никуда попасть. Это важнейшая задача. Здесь политика не катит, нужно требовать, — сказал Фетисов «СЭ».

Полное интервью Фетисова читайте на сайте «СЭ».