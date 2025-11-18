ФХР пересмотрит систему реагирования на травмы в детском хоккее

Федерация хоккея России (ФХР) заявила о намерении инициировать обновление протоколов реагирования на травмы в детском хоккее после инцидента в матче первенства Москвы среди игроков 2014 года рождения между АКМ и «Красной Машиной Юниор» (1:5).

Во время игры, которая прошла 15 ноября, хоккеист московской команды Артем Султангареев после столкновения с защитником АКМ ударился головой о борт. Отмечается, что игроку удалось избежать травмы благодаря тому, что он успел в последний момент сгруппироваться.

«Несмотря на очевидную опасность полученной травмы, на лед не была вызвана скорая помощь. Существующая система реагирования на травмы требует совершенствования. Необходим более тщательный контроль за обеспечением и готовностью бригад скорой помощи на спортивных соревнованиях. Требуют более детальных протоколов случаи, когда скорая помощь, дежурящая на матчах, обязана обеспечить экстренную перевозку пострадавшего спортсмена в больницу. Необходимо повышать ответственность судей за своевременное реагирование на подобные опасные эпизоды, а также разработать и обеспечить строгий контроль соблюдения алгоритма действий судей при получении хоккеистами опасных травм, особенно в области шеи и головы», — говорится в заявлении ФХР.

В организации подчеркнули, что обратятся в органы государственной власти с инициативой о внесении изменений в соответствующие документы.

Ранее Федерация хоккея Москвы (ФХМ) сообщила, что вынесет на заседание спортивно-дисциплинарного комитета поведение главного тренера «Красной машины Юниор» Романа Ротенберга, использовавшего нецензурную лексику во время матча с АКМ. После инцидента с Султангареевым 44-летний специалист кричал: «Где скорая?», употребляя также матерные выражения.