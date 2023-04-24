Сборная Словакии обыграла Германию на юниорском чемпионате мира

24 апреля, 23:50
Сборная Словакии одержала победу над Германией в матче группы А на чемпионате мира среди юниоров - 6:4.
Словакия провела свой последний матч на групповом этапе и c 5 очкамивышла в плей-офф турнира. Немцам еще предстоит в последнем туре сыграть со Швецией, но они уже лишились шансов на проход в четвертьфинал, не набрав ни одного очка первых трех турах.
Хоккей
Юниорский чемпионат мира
Группа A
Германия U18 — Словакия U18 — 4:6 (1:1, 3:2, 0:3)
Голы: Дворски — 2 (бол., Пекарчик), 15:09 — 0:1. Паноха — 1 (бол., Винзенс, Шумф), 17:17 — 1:1. Шумф — 1 (бол., Тропманн, Босекер), 21:32 — 2:1. Енско — 1 (Штрбак, Пекарчик), 22:31 — 2:2. Шрайнер — 1 (Мюллер, Тропманн), 26:02 — 3:2. Бикер — 1 (Брандль, Паноха), 29:16 — 4:2. Дворски — 3 (Седзо), 36:00 — 4:3. Дворски — 4 (Хромяк, Седзо), 51:37 — 4:4. Дворски — 5 (бол., Цизарж, Пекарчик), 57:57 — 4:5. Пекарчик — 3 (бол., п.в., Дворски, Штрбак), 59:20 — 4:6.
Нереализованный буллит: Тропманн (Германия U18), 37:49 (Вратарь).
Вратари: Виллершайд (58:17 — 59:20) — Урбан.
Штраф: 31 — 10.
Броски: 27 (12+9+6) — 38 (9+17+12).
Судьи: Блойер, Брандер.
24 апреля. Поррантрюи. Raiffeisen Arena.
В матче группы B Латвия с минимальным счетом обыграла Норвегию — 1:0, набрав первые очки на групповом этапе. Норвегия с 0 баллов осталась последней в таблице.
Группа B
Латвия U18 — Норвегия U18 — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Мотц — 1 (Матейко, Буланс), 53:03 — 1:0.
Вратари: Озолс — Лундберг (58:31).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 20 (2+9+9) — 19 (5+7+7).
Судьи: Кика, Хебайзен.
24 апреля. Базель. St. Jakobshalle.