Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
ЧМ U-18
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Юниоры

Сегодня, 18:09

Сборная Канады разгромила Германию на ЧМ среди юниоров

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Сборная Канады разгромила Германию во втором своем матче в группе А на чемпионате мира до 18 лет — 8:0.

Вчера, 20 апреля, канадцы разгромно уступили шведам с идентичным счетом (0:8).

Следующий матч Канада сыграет против Словакии, немцы встретятся со сборной Чехии.

Хоккей

Юниорский чемпионат мира

Группа A

Канада U18 — Германия U18 — 8:0 (2:0, 3:0, 3:0)

Голы: Лардис — 1 (бол., Мартон, Ритчи), 15:06 — 1:0. Вуд — 1 (бол., Кристол, Селебрини), 16:45 — 2:0. Драгичевич — 1 (бол., Бьярнасон), 30:39 — 3:0. Мартон — 1 (Макдонелл, Халабурда), 31:59 — 4:0. Вуд — 2 (Селебрини, Ритчи), 35:00 — 5:0. Ритчи — 1 (Селебрини, Аллен), 46:30 — 6:0. Лардис — 2 (Кэттон, Мартон), 55:05 — 7:0. Лардис — 3 (бол., Аллен, Ритчи), 58:55 — 8:0.

Нереализованный буллит: Барлоу (Канада U18), 41:17 (Вратарь).

Вратари: Бьярнасон — Виллершайд.

Штраф: 6 — 39.

Броски: 50 (17+14+19) — 11 (3+3+5).

Судьи: Йоббагы, Офнер.

21 апреля. Поррантрюи. Raiffeisen Arena.

Хоккей
0
Читайте также
УЕФА придумает свои правила игры. В мировом футболе управленческий кризис
Фигуристка прыгала четверные в 11 лет, а теперь близка к уходу из спорта. Ультра-си ломают карьеры?
Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске
Киодо: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров
Forbes назвал Дурова самым обедневшим миллиардером из РФ
Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на юго-западе Москвы
Популярное видео
Россия взяла серебро юниорского чемпионата мира. Главные факты
Массовая драка 9-летних хоккеистов
Как Россия громила Францию
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная США разгромила Латвию на ЧМ среди юниоров