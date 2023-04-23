Канада, Швеция, Швейцария и США одержали победы на юниорском чемпионате мира

Состоялись очередные матчи юниорского чемпионата мира. Юниорский чемпионат мира Группа A Словакия U18 — Канада U18 — 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Голы: Барлоу — 1 (Прайс, Аллен), 0:50 — 0:1. Ритчи — 2 (Вуд, Селебрини), 23:28 — 0:2. Мартон — 2 (мен., Макдонелл), 34:50 — 0:3. Дворски — 1 (Эперьеси), 37:31 — 1:3. Цизарж — 1 (Кукумберг, Грон), 42:24 — 2:3. Селебрини — 1 (бол., Вуд, Драгичевич), 53:05 — 2:4. Пекарчик — 2 (Штрбак, Дворски), 59:10 — 3:4.

Нереализованный буллит: Дворски (Словакия U18), 20:27.

Вратари: Фурштен — Бьярнасон.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 26 (6+9+11) — 42 (12+17+13).

Судьи: Барсело, Пильны.

23 апреля. Поррантрюи. Raiffeisen Arena. Швеция U18 — Чехия U18 — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Виландер — 1 (бол., Унгер Серум, Штенберг), 48:12 — 1:0. Штенберг — 3 (п.в., Эдстрем), 59:55 — 2:0.

Вратари: Эрлиден — Грабал.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 32 (9+12+11) — 15 (3+6+6).

Судьи: Йоббагы, Кольмюллер.

23 апреля. Поррантрюи. Raiffeisen Arena. Группа B Швейцария U18 — Латвия U18 — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Голы: Ребер — 1 (Педраццини, Бензли), 2:06 — 1:0. Матейко — 1 (бол., Круминьш), 13:25 —1:1. Брайлар — 2 (мен., Бензли), 18:13 — 2:1. Э. Майер — 1 (Вагнер, Устинков), 30:31 — 3:1. Устинков — 1 (бол., Ребер, Э. Майер), 44:23 — 4:1. Брайлар — 3 (бол., Граф, Шнеллер), 57:37 — 5:1.

Вратари: Юэ — Озолс.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 22 (10+8+4) — 18 (12+3+3).

Судьи: Кадье, Офнер.

23 апреля. Базель. St. Jakobshalle. США U18 — Финляндия U18 — 8:4 (2:2, 3:1, 3:1)

Голы: Мур — 3 (Файн), 1:04 — 1:0. Миннетян — 1 (Смит, Перро), 3:45 — 2:0. Хелениус — 1 (бол., Кивихарью, Кумпулайнен), 13:58 — 2:1. Аласиуруа — 1 (Халттунен, Хелениус), 19:22 — 2:2. Айзерман — 6 (бол., Хатсон, Хэгенс), 23:58 — 3:2. Хэгенс — 1 (Войт), 28:22 — 4:2. Халттунен — 3 (Леппа), 33:19 — 4:3. Смит — 4 (Буйум), 38:54 — 5:3. Терренс — 1 (бол., Перро, Смит), 43:00 — 6:3. Киискинен — 1, 43:10 — 6:4. Перро — 4 (Смит, Леонард), 55:14 — 7:4. Леонард — 3 (Перро, Смит), 59:01 — 8:4.

Вратари: Огастин — Винни.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 34 (11+10+13) — 31 (11+9+11).

Судья: Эрикссон, Рапрехт

23 апреля. Базель. St. Jakobshalle.