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Сегодня, 00:18

Канадская полиция назвала возможную причину смерти российского хоккеиста Казбекова

Иван Шитик
Корреспондент
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Полицейский участок Лондона (Канада) раскрыл некоторые подробности инцидента, который привел к гибели 18-летнего хоккеиста Абака Казбекова, сообщает CTV News London.

«В 8.20 в полицию поступил вызов. По прибытии на место происшествия было обнаружено тело молодого человека, который предположительно, выпал из дома.

Молодой человек был мертв к моменту прибытия служб правопорядка», — говорится в заявлении.

Ранее в субботу в совместном заявлении ОХЛ и клуба «Лондон Найтс» сообщалось, что Абакар Казбеков умер в возрасте 18 лет. Причины смерти спортсмена не сообщались.

 

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