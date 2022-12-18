Канадская полиция назвала возможную причину смерти российского хоккеиста Казбекова

Полицейский участок Лондона (Канада) раскрыл некоторые подробности инцидента, который привел к гибели 18-летнего хоккеиста Абака Казбекова, сообщает CTV News London.

«В 8.20 в полицию поступил вызов. По прибытии на место происшествия было обнаружено тело молодого человека, который предположительно, выпал из дома.

Молодой человек был мертв к моменту прибытия служб правопорядка», — говорится в заявлении.

Ранее в субботу в совместном заявлении ОХЛ и клуба «Лондон Найтс» сообщалось, что Абакар Казбеков умер в возрасте 18 лет. Причины смерти спортсмена не сообщались.