Канадская полиция подтвердила, что 18-летний российский хоккеист погиб в результате падения из окна

Полиция Лондона (провинция Онтарио) назвала причину смерти российского форварда клуба юниорской лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакара Казбекова.

«Около 8.20 утра сотрудники полицейской службы Лондона были направлены на пересечение Дафферин-авеню и Талбот-стрит в поисках человека, который, как сообщается, выпал из окна. Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили погибшего человека. Расследование находится на ранней стадии, оно было передано в отдел по расследованию особо тяжких преступлений», — сообщили в пресс-службе полиции CTV News.

Заур Казбеков, отец погибшего в Канаде российского хоккеиста, сообщил, что хочет похоронить сына в Дагестане. В настоящее время идет процесс оформления всех необходимых документов.

Абакар Казбеков родился в Москве. Его отец — бывший борец вольного стиля, бронзовый призер Кубка мира.