Канадская полиция подтвердила, что 18-летний российский хоккеист погиб в результате падения из окна

Сегодня, 18:07
Полиция Лондона (провинция Онтарио) назвала причину смерти российского форварда клуба юниорской лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакара Казбекова.
«Около 8.20 утра сотрудники полицейской службы Лондона были направлены на пересечение Дафферин-авеню и Талбот-стрит в поисках человека, который, как сообщается, выпал из окна. Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили погибшего человека. Расследование находится на ранней стадии, оно было передано в отдел по расследованию особо тяжких преступлений», — сообщили в пресс-службе полиции CTV News.
Заур Казбеков, отец погибшего в Канаде российского хоккеиста, сообщил, что хочет похоронить сына в Дагестане. В настоящее время идет процесс оформления всех необходимых документов.
Абакар Казбеков родился в Москве. Его отец — бывший борец вольного стиля, бронзовый призер Кубка мира.