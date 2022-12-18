«Настоящий джентльмен». Канадский журналист рассказал о погибшем российском хоккеисте Казбекове

Канадский журналист Райан Пайетт рассказал о погибшем 18-летнем российском хоккеисте Абакаре Казбекове.

«Мы все потрясены смертью Абакара Казбекова. Сегодня я говорил с несколькими людьми, которые были с ним близки. Они не могли подобрать слова.

Настоящий джентльмен. Три года назад приехал в Канаду, не зная английского языка. А в этом году уже легко помогал мне с переводами», — написал журналист в Twitter.

17 декабря в совместном заявлении ОХЛ и клуба «Лондон Найтс» сообщалось, что Абакар Казбеков умер в возрасте 18 лет. Причины смерти спортсмена не уточняются.